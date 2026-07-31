Жара свалила человека с ног: эти действия помогут дождаться врачей

Первую помощь при обмороке в жару необходимо начинать с охлаждения тела пострадавшего и восстановления водного баланса, рассказала Pravda.Ru терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа. В беседе с изданием специалист подчеркнула, что подобные состояния часто спровоцированы сосудистыми реакциями на экстремально высокую температуру.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обморок

Ранее сообщалось, что внезапная бледность, жалобы на сильное головокружение и последующая потеря сознания часто вызывают у окружающих панику. Однако знание алгоритма правильных действий позволяет избежать тяжелых последствий и быстро вернуть человека в чувство.

В медицинском сообществе напоминают, что даже обычная ночная жара способна перегрузить сердечно-сосудистую систему, подготавливая почву для дневных обмороков.

По словам терапевта, основной причиной потери сознания в знойный период становится сужение или патологическое расширение сосудов головного мозга. Первоочередная мера помощи заключается в физическом снижении температуры тела. Если под рукой есть вода, необходимо напоить пострадавшего, а также использовать влажную ткань для компрессов. Врачи предупреждают: резкое сгущение крови из-за нехватки жидкости только усугубляет состояние больного.

"Тряпочку с холодной водой обязательно положить на голову, на лоб, на затылок, потому что в основном голова дает такие обмороки. Сужение сосудов дает обмороки", — пояснила Лапа.

Эксперт добавила, что пострадавшего требуется немедленно перенести в тень. Положение тела должно быть строго горизонтальным — человека нужно уложить, поместив под шею для удобства небольшой валик из подручных средств. Пока ожидается приезд медиков, можно создать дополнительный приток воздуха, используя веер или любые другие предметы. Стоит учитывать, что хронический тепловой стресс делает организм более уязвимым к резким перепадам состояния.

"Нужно сразу вызвать скорую, обморок всегда бывает не просто так, надо четко понять, какое давление, что беспокоит, чтобы врачи сразу оказали помощь", — отметила терапевт.

Врач акцентировала внимание на том, что даже кратковременная потеря сознания требует обследования специалистами для исключения скрытых патологий. В некоторых случаях для точной диагностики могут потребоваться дополнительные анализы крови, так как высокие температуры влияют на ключевые показатели организма.

Также важно помнить, что длительная метеозависимость нередко проявляется именно через обморочные состояния в периоды погодных аномалий.

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