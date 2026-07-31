Не просто родимое пятно: врачи объяснили, когда гемангиома у новорожденного требует срочного лечения

Младенческая гемангиома — самая распространенная доброкачественная опухоль у новорожденных. Она не перерождается в рак, но при быстром росте может вызвать потерю зрения, нарушения дыхания и деформацию тканей. Опасность в ее непредсказуемом развитии.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мать с новорожденным в больнице

Механизм появления сосудистых пятен

Статистические данные подтверждают масштаб проблемы: с сосудистой гиперплазией рождается примерно один из 150 детей. Особую настороженность вызывают недоношенные младенцы, у которых вероятность появления патологии возрастает до 10%.

В отличие от патологий взрослых, где три незаметных симптома могут указывать на системные сбои, младенческая гемангиома проявляется локально и уже в первые недели жизни.

Научные споры о причинах возникновения этих опухолей привели к пересмотру старых теорий. Если раньше вину возлагали на инфекции, перенесенные матерью, то сегодня доказана роль гипоксии плода.

Дефицит кислорода во время формирования кровеносной системы заставляет ткани аномально разрастаться. В условиях летней жары, когда наблюдается всплеск инфекций, любые дополнительные нагрузки на организм ребенка требуют усиленного внимания.

"Гемангиома — это не просто эстетический недостаток. Если она расположена в области глаза, носа или рта, ее рост может нарушить жизненно важные функции: дыхание, зрение или прием пищи. Ожидательная тактика оправдана лишь в 7% случаев. В остальных ситуациях промедление усложняет лечение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Диагностика и выбор врачебной тактики

На ранних стадиях гемангиома часто маскируется под царапину или легкое раздражение. Однако характерный ярко-розовый цвет и быстрое увеличение объема — повод для визита к челюстно-лицевому хирургу.

Важно понимать, что структура позвоночника новорожденного и общее состояние тканей крайне уязвимы, и даже такое неправильное положение тела на мягком матрасе не так критично, как игнорирование сосудистой опухоли на голове или шее.

Основным инструментом обследования стало УЗИ. Оно позволяет отличить гемангиому от сосудистой мальформации — опасного сплетения сосудов, которое лечится по совершенно иным протоколам.

Точная диагностика исключает риск использования бесполезных средств, когда, например, пациент пытается лечить серьезную тревогу малоэффективной валерьянкой вместо обращения к специалисту.

"При выявлении пятна на коже критически важна диспансеризация и своевременные анализы. Мы должны понимать, как глубоко опухоль уходит в ткани и затрагивает ли она внутренние органы, так как гемангиомы нередко бывают множественными", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Методы лечения: от медикаментов до лазера

За последние десятилетия парадигма удаления гемангиом сдвинулась от скальпеля в сторону консервативных методов. Золотым стандартом стала терапия бета-блокаторами. Эти препараты вызывают сужение и последующее запустевание сосудов опухоли.

Однако такой подход требует осторожности, сопоставимой с выбором диеты, когда, например, обнаружено, что фруктоза ускоряет рост раковых клеток.

Метод воздействия Когда применяется Бета-блокаторы Объемные образования, риск функциональных нарушений Криодеструкция Малые пятна на закрытых участках кожи Импульсный лазер Удаление остаточной сосудистой сетки и фиброза Узи-контроль На всех этапах для мониторинга глубины нароста

Лечение проводится под строгим контролем, так как системные препараты влияют на сердечный ритм. После основного медикаментозного этапа может потребоваться лазерная коррекция, чтобы устранить косметические последствия. Это позволяет ребенку в будущем избежать эстетического дискомфорта и психологического давления.

"При использовании лекарств мы воздействуем на причину роста сосудов системно. Самолечение здесь недопустимо из-за риска серьезных побочных эффектов. Только врач может рассчитать безопасную дозировку, исходя из веса младенца", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о гемангиоме

Может ли гемангиома исчезнуть сама собой без лечения?

Самопроизвольная инволюция (исчезновение) возможна лишь в небольшом проценте случаев — около 7%. Уповать на это опасно, так как за период ожидания опухоль может прорасти в глубокие слои тканей или нарушить работу органов чувств.

Как отличить гемангиому от обычной царапины у новорожденного?

Царапина заживает в течение нескольких дней. Гемангиома же сохраняет ярко-розовый или багровый цвет и имеет тенденцию к возвышению над кожей и постепенному увеличению площади.

Безопасно ли медикаментозное лечение для сердца ребенка?

Терапия бета-блокаторами проводится под постоянным наблюдением кардиолога и педиатра. При соблюдении рассчитанных врачом дозировок риски минимальны, при этом польза от остановки роста опухоли перевешивает возможные побочные эффекты.

Остаются ли шрамы после удаления образования лазером?

Современные лазерные установки воздействуют избирательно на сосуды, не повреждая окружающую кожу. После курса процедур обычно не остается рубцов, кожа становится ровной и чистой.

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