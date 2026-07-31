Клетки рака яичников, выжившие после химиотерапии, используют фруктозу как сигнал для ускоренного распространения по организму. Об этом сообщается в исследовании Института Вистара, результаты которого опубликованы в журнале Nature Aging.
Ученые установили, что часть раковых клеток после химиотерапии перестают делиться, но сохраняют биологическую активность. Такие клетки выделяют молекулы, которые воздействуют на соседние ткани. В ходе экспериментов команда Эйдана Коула обнаружила, что ключевую роль в этом процессе играет фруктоза.
Фруктоза, вырабатываемая выжившими клетками, служит триггером для усиленной экспансии опухоли. При этом эффект достигается не только через внутренние процессы организма: избыточное употребление сахаросодержащих продуктов и сладких напитков может вызвать аналогичную реакцию раковых клеток даже без предшествующей химиотерапии.
Экспертный комментарий: "Данные о влиянии фруктозы указывают на то, что диетические привычки могут напрямую воздействовать на динамику развития заболевания. Это открывает перспективу коррекции рациона для снижения рисков рецидива", — отметил юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Для выяснения причин влияния фруктозы исследователи применили скрининг CRISPR. Оказалось, что сахар подавляет уровень холестерина в соседних клетках. Поскольку холестерин выполняет функцию "биологического клея", обеспечивая сцепление клеток друг с другом, его дефицит позволяет раковым клеткам легче отделяться и перемещаться по организму.
Эта особенность ставит перед медициной новый вопрос о совместимости химиотерапии с препаратами для снижения уровня холестерина (статинами), которые часто принимают женщины в период постменопаузы — группе основного риска по раку яичников.
Экспертный комментарий: "Применение статинов на фоне агрессивного лечения требует тщательного анализа, чтобы терапия одного заболевания не создала условий для ускорения прогрессирования другого", — заметил специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Авторы работы предполагают, что описанный механизм может быть характерен и для других видов онкологии. В частности, аналогичное поведение могут демонстрировать опухоли печени, толстой кишки и поджелудочной железы. Подтверждение этой гипотезы станет целью следующих этапов научной работы.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.