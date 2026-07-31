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Фруктоза ускоряет распространение клеток рака яичников после химиотерапии

Здоровье » Здоровье и профилактика

Клетки рака яичников, выжившие после химиотерапии, используют фруктозу как сигнал для ускоренного распространения по организму. Об этом сообщается в исследовании Института Вистара, результаты которого опубликованы в журнале Nature Aging.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

Механизм передачи сигнала

Ученые установили, что часть раковых клеток после химиотерапии перестают делиться, но сохраняют биологическую активность. Такие клетки выделяют молекулы, которые воздействуют на соседние ткани. В ходе экспериментов команда Эйдана Коула обнаружила, что ключевую роль в этом процессе играет фруктоза.

Фруктоза, вырабатываемая выжившими клетками, служит триггером для усиленной экспансии опухоли. При этом эффект достигается не только через внутренние процессы организма: избыточное употребление сахаросодержащих продуктов и сладких напитков может вызвать аналогичную реакцию раковых клеток даже без предшествующей химиотерапии.

Экспертный комментарий: "Данные о влиянии фруктозы указывают на то, что диетические привычки могут напрямую воздействовать на динамику развития заболевания. Это открывает перспективу коррекции рациона для снижения рисков рецидива", — отметил юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Связь с уровнем холестерина

Для выяснения причин влияния фруктозы исследователи применили скрининг CRISPR. Оказалось, что сахар подавляет уровень холестерина в соседних клетках. Поскольку холестерин выполняет функцию "биологического клея", обеспечивая сцепление клеток друг с другом, его дефицит позволяет раковым клеткам легче отделяться и перемещаться по организму.

Эта особенность ставит перед медициной новый вопрос о совместимости химиотерапии с препаратами для снижения уровня холестерина (статинами), которые часто принимают женщины в период постменопаузы — группе основного риска по раку яичников.

Экспертный комментарий: "Применение статинов на фоне агрессивного лечения требует тщательного анализа, чтобы терапия одного заболевания не создала условий для ускорения прогрессирования другого", — заметил специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Перспективы исследования

Авторы работы предполагают, что описанный механизм может быть характерен и для других видов онкологии. В частности, аналогичное поведение могут демонстрировать опухоли печени, толстой кишки и поджелудочной железы. Подтверждение этой гипотезы станет целью следующих этапов научной работы.

Экспертная проверка:
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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