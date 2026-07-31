Опасный комфорт: почему диван не тот, кем кажется для вашего позвоночника

Распространенное убеждение о том, что регулярный отдых на диване гарантированно портит позвоночник, требует медицинских уточнений. Невролог и рефлексотерапевт Маргарита Павлова пояснила, что проблема кроется в конструктивных особенностях мебели: большинство секционных моделей созданы для сидения, а не для распределения веса в горизонтальном положении. Из-за избыточной мягкости или жесткости, а также наличия стыков, мышечный корсет лишается необходимой опоры, что мешает полноценному восстановлению организма и может спровоцировать нарушения сна на фоне физического дискомфорта.

Фото: https://unsplash.com by Alexander Grey is licensed under Free Спящая женщина

Риски для здоровья и скрытые угрозы

Постоянная ночевка в неподходящих условиях проявляется скованностью движений сразу после пробуждения. Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на врача-невролога, рефлексотерапевта "СМ-Клиника" Маргариту Павлову, если тело не получает физиологической поддержки годами, риск обострения грыж и развития хронического болевого синдрома в пояснице возрастает в разы. Для взрослого человека диван не станет первопричиной сколиоза, однако он значительно усугубляет уже имеющиеся патологии опорно-двигательного аппарата, мешая связкам прийти в норму.

"Длительное пребывание в неправильном положении на неровной поверхности приводит к тому, что мышцы шеи и спины остаются в тонусе даже ночью, это провоцирует гипоксию мягких тканей и утренние головные боли", - подчеркнул в беседе с Pravda.Ru массажист Денис Захаров.

Особенно уязвимы перед плохим спальным местом дети, чей скелет только формируется, и люди с диагностированным остеохондрозом. Если возможность обновить мебель отсутствует, специалисты советуют использовать жесткие ортопедические топперы, которые нивелируют перепады высоты. Маргарита Павлова отметила: "Эпизодический сон на диване здоровому человеку, как правило, не навредит. Однако использовать его в качестве постоянной замены полноценной кровати не стоит".

Ответы на популярные вопросы о сне на диване

Портит ли диван осанку у взрослых?

Сам по себе он не вызывает сколиоз у сформировавшегося человека, но способствует закреплению функциональных нарушений и усиливает боли в спине.

Как минимизировать вред, если нет возможности купить кровать?

Необходимо использовать специальный тонкий матрас (топпер), который выравнивает поверхность и скрывает стыки между подушками дивана.

Какие симптомы указывают на то, что спальное место пора менять?

Главные маркеры — это онемение конечностей, чувство "разбитости" по утрам и мышечные зажимы в шее, которые проходят только через несколько часов.

Можно ли ребенку спать на раскладном диване?

Врач не рекомендует это делать на постоянной основе, так как растущему позвоночнику критически важна равномерная поддержка для профилактики деформаций.

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