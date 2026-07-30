Скрытые риски популярных восьмерок: что вынудило врачей пересмотреть тактику профилактики

Зубы мудрости, или "восьмерки", нередко становятся источником дискомфорта и серьезных патологий челюстно-лицевой области. Стоматологи выделяют несколько прямых медицинских показаний, при которых хирургическое вмешательство неизбежно. К ним относятся горизонтальный рост зуба, его давление на соседние единицы, формирование кисты у корня или постоянная травматизация слизистой щеки. Правильная гигиена полости рта в таких случаях практически невозможна, что провоцирует скрытый кариес.

Фото: https://pixabay.com by drAbhishekt is licensed under Free Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)

Две тактики: удалять или наблюдать?

В глобальной медицине сложились два полярных взгляда на проблему третьих моляров. Западная школа часто практикует превентивное извлечение зачатков у подростков 12-14 лет, пока корни еще не сформировались. В России же врачи чаще выбирают наблюдение и вмешиваются только при возникновении реальных угроз здоровью пациента. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, стоматолога-травматолога, доцента кафедры медицины катастроф РУДН, главного врача клиники New Iceberg Ольгу Тишкину, такая осторожность оправдана, если зуб стоит ровно и не мешает жевательному процессу.

При этом существует ряд критических факторов, требующих немедленного удаления. Помимо аномального направления роста, это хронические воспаления "капюшона" десны и невозможность проведения ортодонтической коррекции из-за дефицита места в челюсти. Тишкина подчеркнула: "В мировой практике есть два противоположных подхода. В США и ряде европейских стран распространено профилактическое удаление зачатков в 12-14 лет до формирования корней, что позволяет предотвратить проблемы до их появления".

"Решение о необходимости операции всегда индивидуально и зависит от анатомических особенностей челюсти конкретного человека", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Сохранение ресурсов: зубы как донорский материал

Здоровая восьмерка может принести пользу в будущем, выполняя роль биологического резерва. Современные технологии позволяют использовать такие зубы в качестве трансплантатов для замены утраченных жевательных единиц. Бездумное удаление лишает человека естественного донорского материала, который по биосовместимости превосходит любые искусственные имплантаты. Поэтому при правильном расположении и отсутствии симптомов зуб мудрости лучше сохранить.

Окончательный вердикт должен выносить только специалист после детального рентгенологического обследования и оценки клинической картины. По словам Тишкиной, если восьмерка полностью прорезалась и доступна для качественной чистки, она может бесперебойно выполнять свои функции десятилетиями. Самостоятельная диагностика на основе чужого опыта здесь неприемлема, так как осложнения могут развиваться скрыто и привести к потере соседних здоровых зубов.

Ответы на популярные вопросы о зубах мудрости

Нужно ли удалять зуб мудрости, если он не болит?

Нет, если он прорезался вертикально, не травмирует десну и соседа, а также доступен для полноценной чистки щеткой.

В каком возрасте лучше всего проводить удаление?

При наличии показаний оптимальным считается возраст от 14 до 25 лет, когда костная ткань менее плотная и заживление проходит быстрее.

Правда ли, что "восьмерки" портят прикус?

Да, при нехватке места они могут давить на весь зубной ряд, вызывая скученность передних зубов.

Можно ли использовать зуб мудрости для протезирования?

Да, крепкая восьмерка часто служит надежной опорой для мостовидных протезов или используется для аутотрансплантации.

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