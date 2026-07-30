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Ночная жара лишает сна и заставляет сердце работать на износ в поисках прохлады

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Экстремально высокие температуры влияют на организм гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Помимо очевидного риска теплового удара, жара обостряет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет, провоцирует патологии почек и может привести к летальному исходу. Однако новое исследование выявило скрытую угрозу: ночная жара лишает нас сна, не давая организму восстановиться.

Городская улица с термометром
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с термометром

В то время как дневные температурные максимумы становятся главными темами новостей, ночные температуры в летний период растут почти в два раза быстрее дневных. Например, в Финиксе (Аризона) во время недавней волны зноя дневные показатели превысили 46 градусов Цельсия. Но настоящим испытанием стала ночь, когда температура опустилась лишь до 36 градусов — это повторение исторического рекорда самой жаркой ночи в городе.

Почему ночное охлаждение необходимо для здоровья

Организм человека нуждается в ночном отдыхе при более низких температурах для завершения процессов восстановления. Если воздух в помещении остается чрезмерно горячим, внутренние системы продолжают работать на износ, пытаясь охладить тело. По сути, сердце и сосуды не получают заслуженного отдыха после дневного зноя.

Когда внешняя среда не позволяет сбросить тепловое напряжение, сон становится поверхностным и фрагментарным. Это создает кумулятивный эффект усталости, который снижает когнитивные способности и ослабляет иммунную защиту.

Статистика потери сна и влияние климата

Анализ, проведенный некоммерческой организацией Climate Central на основе математических моделей сна, показал, что люди по всему миру теряют из-за ночной жары в среднем около 56 часов сна в год. Ученые установили прямую связь: примерно 10% этого дефицита (около шести часов ежегодно) обусловлены глобальными климатическими изменениями.

Параметр Показатели
Средняя потеря сна в год 56 часов
Вклад климатических изменений 6 часов (10% от общего дефицита)
Тенденция Рост ночных температур в 2 раза быстрее дневных

Хотя шесть часов в год могут показаться незначительными, исследователи подчеркивают: это устойчивый тренд. Речь идет о постепенном ухудшении качества жизни, которое будет усугубляться по мере дальнейшего общего потепления. Постоянный недосып на фоне жары многократно повышает риск обострения гипертонии и других сосудистых катастроф.

"Если организм не сбрасывает тепловую нагрузку ночью, сердечно-сосудистая система работает в авральном режиме. Это особенно опасно для людей с уже имеющимися нарушениями ритма или высоким давлением. Хронический недосып из-за жары — это не просто дискомфорт, а фактор риска инфаркта и инсульта в долгосрочной перспективе", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Мнение специалиста о последствиях недосыпа

Дефицит сна негативно сказывается на работе мозга. Неврологи отмечают, что недостаток ночного отдыха мешает очищению тканей мозга от продуктов обмена, что в долгосрочной перспективе может ускорять развитие когнитивных нарушений.

"Качественный сон при адекватной температуре внешней среды необходим мозгу для 'перезагрузки'. Повышенная ночная температура нарушает фазы глубокого сна. Если такая ситуация повторяется часто, человек сталкивается с нарастающей тревожностью, головными болями и снижением концентрации внимания", — подчеркнул врач-невролог, специалист по инсульту и деменции Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Какая температура считается оптимальной для сна?

С точки зрения физиологии, идеальная температура в спальне должна составлять от 18 до 22 градусов Цельсия. Именно в этом диапазоне тело может эффективно отдавать тепло во внешнюю среду без потери комфорта.

Поможет ли холодный душ перед сном?

Резкое охлаждение ледяной водой может вызвать обратный эффект — активацию обмена веществ и сужение сосудов. Лучше использовать теплую или прохладную воду, чтобы способствовать естественному охлаждению через расширение сосудов кожи.

Когда стоит обратиться к врачу при недосыпе из-за жары?

Если на фоне жары и нарушения сна вы чувствуете сильное сердцебиение, одышку, постоянную головную боль или головокружение, необходимо проконсультироваться с терапевтом или кардиологом для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов, врач-невролог, специалист по инсульту и деменции Артём Синицын
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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