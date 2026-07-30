Тело предательски копит жир: ночной дефицит отдыха запустит опасный процесс в области талии

Хроническая нехватка ночного отдыха провоцирует активное разрастание жировой ткани в области талии, причем этот процесс запускается даже при сохранении привычного объема калорий. Как скрыть живот с помощью одежды — вопрос второстепенный, ведь первопричина кроется в дефиците сна, который резко повышает уровень кортизола. Именно этот гормон стресса заставляет организм аккумулировать опасный висцеральный жир вокруг внутренних органов.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Нелли Маркушина в интервью Газета.Ru подчеркнула, что подобный тип ожирения является наиболее рискованным. По ее мнению, абдоминальные отложения создают прямую угрозу развития диабета 2-го типа и тяжелых патологий сердца. Если вовремя не принять меры, может потребоваться серьезная терапия, подобная той, что снижает холестерин на клеточном уровне с помощью новейших инъекций.

"Нарушение режима сна напрямую бьет по метаболизму, превращая даже легкий перекус в лишние сантиметры из-за инсулинорезистентности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Инсулинорезистентность и ложное чувство голода

Отсутствие полноценного отдыха искажает работу гормонов, контролирующих аппетит: падает уровень лептина, отвечающего за сытость, и растет концентрация грелина, провоцирующего тягу к еде. В таком состоянии человек неосознанно выбирает продукты с высокой плотностью жиров и сахара, увеличивая привычные порции. Постоянная усталость также заставляет нас меньше двигаться, что окончательно ломает энергетический баланс.

Маркушина выделила еще один патологический механизм влияния недосыпа на фигуру. "Недостаток сна снижает чувствительность тканей к инсулину, что со временем может приводить к инсулинорезистентности — одному из ключевых факторов формирования абдоминального ожирения", — предупредила эндокринолог. Ситуацию усугубляет задержка жидкости, вызванная сбоем водно-солевого обмена, из-за чего живот может казаться еще объемнее вследствие отеков.

Ответы на популярные вопросы о влиянии сна на вес

Сколько нужно спать, чтобы не полнеть?

Для поддержания нормального метаболизма взрослому человеку необходимо уделять сну от 7 до 9 часов ежесуточно без перерывов.

Почему при недосыпе хочется именно сладкого?

Организм пытается быстро компенсировать нехватку энергии за счет простых углеводов, уровень которых в крови стремительно падает при скачках кортизола.

Может ли спорт заменить полноценный отдых в вопросе похудения?

Нет, без восстановления чувствительности к инсулину через сон физические нагрузки будут менее эффективны, а риск переутомления вырастет.

Связаны ли утренние отеки с дефицитом сна?

Да, нарушение режима повышает концентрацию стрессовых гормонов, которые провоцируют застой жидкости в тканях и визуальное увеличение объемов тела.

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