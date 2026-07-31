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Болезни в отпуск не уходят: почему летняя жара усиливает всплеск инфекций и больничных

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Летний зной не гарантирует защиту от инфекций: число пациентов, обращающихся в поликлиники с жалобами на плохое самочувствие, продолжает расти. Врачи предупреждают, что в теплое время года риски подхватить респираторный вирус или кишечную инфекцию сохраняются на высоком уровне. При этом нередко пациенты сталкиваются с сочетанием симптомов, затрагивающих как дыхательные пути, так и желудочно-кишечный тракт.

Девушка сморкается в салфетку
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка сморкается в салфетку

Почему вирусы активны летом

Распространенное заблуждение о том, что лето — это период затишья для ОРВИ, не находит подтверждения в клинической практике. Врачи по-прежнему фиксируют случаи заражения аденовирусами, риновирусами, сезонными коронавирусами и респираторно-синцитиальным вирусом. Симптоматика в таких случаях типична: насморк, першение или боль в горле и затяжной кашель. Если при этом отсутствует высокая температура, инфекция протекает в рамках респираторной вирусной формы.

"Летний зной часто обманчив. Резкий контраст между сорокаградусной жарой на улице и холодным воздухом из кондиционеров в помещениях становится триггером для обострения хронических процессов в носоглотке, что может привести к присоединению бактериальной инфекции, например, синусита или даже пневмонии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Важно помнить, что летние путешествия и посещение массовых мероприятий создают идеальные условия для передачи вирусных частиц. В таких обстоятельствах организму сложнее справляться с нагрузкой, особенно при наличии сопутствующих патологий ЖКТ.

Опасности для пищеварения

Ротавирусная инфекция остается одним из самых частых поводов для визита к доктору в летний период. В отличие от обычных ОРВИ, здесь на первый план выходят признаки поражения ЖКТ: диарея, рвота, выраженная слабость, боли в области живота и потеря аппетита, часто сопровождающиеся лихорадкой. Медики напоминают, что для поддержания здоровья кишечника необходимо обращать внимание на качество питания.

"Кишечные инфекции летом — это чаще всего результат пренебрежения базовыми правилами гигиены. Вода из открытых водоемов или бассейнов, если она попадает в рот, может стать источником серьезного заражения, требующего немедленной коррекции водно-солевого баланса", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Источник опасности Последствие для организма
Немытые фрукты и овощи Риск заражения паразитами и кишечными инфекциями
Вода из-под крана Возникновение пищевого расстройства
Вода в бассейнах и водоемах Риск проглатывания патогенных микроорганизмов
Несоблюдение гигиены рук Прямой путь для передачи инфекции в пищеварительную систему

Как снизить риски заболеваний

Профилактика летних заболеваний строится на простых, но обязательных действиях. Тщательное мытье рук перед приемом пищи, отказ от употребления подозрительной воды и продуктов сомнительного происхождения значительно снижают риски. Врачи также напоминают, что самолечение опасными добавками и препаратами без контроля специалиста может усугубить состояние организма.

"Бесконтрольный прием лекарств при первых признаках недомогания часто смазывает клиническую картину, затрудняя постановку диагноза. Если самочувствие ухудшается, не стоит пытаться самостоятельно подобрать терапию, основываясь на данных из сети", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о летнем здоровье

Можно ли заразиться ротавирусом в бассейне?

Да, заглатывание воды в бассейнах, аквапарках или открытых водоемах является распространенным путем передачи пищевых инфекций. Частицы воды могут содержать возбудителей, если нарушаются санитарные нормы.

Чем отличаются симптомы летнего ОРВИ от кишечной инфекции?

Летние респираторные вирусы проявляются болью в горле, насморком и кашлем без выраженных нарушений со стороны ЖКТ, в то время как кишечные инфекции характеризуются рвотой, диареей и болью в животе.

Как кондиционеры провоцируют простуду?

Сильный перепад температур создает стресс для иммунитета, делая слизистые оболочки дыхательных путей восприимчивыми к патогенам, которые могут находиться в воздухе помещения.

Нужно ли сразу принимать антибиотики при кашле?

Нет, антибиотики назначаются только при доказанной бактериальной инфекции. Летние респираторные заболевания чаще всего имеют вирусную природу, на которую данные средства не действуют.

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Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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