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Медики перечислили основные риски беременности после 35 лет и методы оценки резерва

Здоровье » Акушерство и гинекология

Мифы о репродуктивном здоровье опаснее, чем кажется на первый взгляд. Недостоверные сведения не просто вводят в заблуждение — они заставляют женщин откладывать визиты к врачу, усиливают эмоциональное давление и поддерживают ложные стереотипы о бесплодии. Разбираем, что на самом деле происходит с овариальным резервом и как возраст влияет на возможность зачатия.

Беременность
Фото: unsplash.com by freestocks is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Овариальный резерв: биологический лимит

Овариальный резерв — это запас яйцеклеток в яичниках. Вопреки распространенному мнению, этот ресурс крайне динамичен. Женщина действительно рождается с определенным набором половых клеток, однако их количество не остается неизменным до менопаузы. Число яйцеклеток сокращается постоянно, и этот процесс ускоряется после 35 лет. Это естественная биологическая убыль, которую невозможно остановить.

Существует заблуждение, что запас яйцеклеток можно пополнить или "омолодить" с помощью БАДов (например, CoQ10 или DHEA), специальных диет или изменения образа жизни. Научные данные показывают: хотя здоровые привычки важны для организма в целом, они не способны увеличить количество фолликулов. Овариальный резерв предопределен генетически, и медицина пока не располагает методами его прямого наращивания.

"Важно понимать, что овариальный запас — это не восполняемый ресурс. Если женщина планирует беременность в будущем, ей стоит ориентироваться на реальные показатели своего организма, а не на рекламные обещания добавок, которые якобы 'пробуждают' яичники", — подчеркнула врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Старение яичников и качество клеток

Старение яичников — это не только уменьшение количества клеток, но и снижение их качества. Репродуктивный пик приходится на возраст от 20 до 25 лет. После 30 лет фертильность начинает снижаться, а после 35 этот процесс становится резким. Яичники теряют чувствительность к гормональным сигналам мозга, что затрудняет овуляцию.

Медицина разделяет понятия количества и качества. С возрастом в яйцеклетках чаще накапливаются генетические ошибки. Это снижает вероятность успешного оплодотворения и повышает риск невынашивания беременности. Ожидание, что современная медицина гарантирует легкое зачатие в любом возрасте, часто не совпадает с биологической реальностью.

Риски отложенного материнства

Планирование беременности после 35-40 лет сопряжено с повышенными медицинскими рисками. Статистика показывает рост случаев гестационного диабета, артериальной гипертензии у матери и хромосомных аномалий у плода. Риск самопроизвольного прерывания беременности также коррелирует с возрастом женщины.

Фактор Реальность
Фертильность после 35 Значительное снижение вероятности зачатия в каждом цикле.
Влияние образа жизни Помогает общему здоровью, но не отменяет биологическое старение клеток.
Осложнения Повышенный риск диабета и гипертензии во время беременности.

Как оценить свой потенциал

Репродуктивный путь каждой женщины уникален: у одних истощение резерва происходит рано, другие сохраняют потенциал до 40 лет и старше. Чтобы не полагаться на догадки, существуют объективные методы диагностики:

  • АМГ (антимюллеров гормон) — позволяет оценить примерный запас яйцеклеток;
  • УЗИ (подсчет антральных фолликулов) — визуальная оценка активности яичников;
  • ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) — показатель работы системы репродукции.

"Результаты анализов — это не приговор, а инструмент для планирования. Они помогают врачу определить, нужно ли торопиться с зачатием или рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток, если материнство откладывается на долгий срок", — объяснил врач-терапевт, специалист по профилактике Анна Кузнецова.

Важно обращаться за профессиональной консультацией при первых сомнениях. Своевременная проверка овариального резерва дает возможность осознанно управлять своим будущим, не теряя драгоценное время на бесполезные методы самопомощи.

Экспертная проверка: врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова, врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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