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Опасный тренд из соцсетей: почему диета на циклоспорах приводит к поражению почек

Здоровье

Паразитарная "диета" из соцсетей: почему юмор о циклоспорозе опасен для жизни

В социальных сетях набирает популярность опасный тренд: пользователи шутят о "диете на циклоспорах", представляя заражение кишечными паразитами как быстрый способ похудеть к лету. Однако инфекционисты предупреждают: за ироничным хештегом скрывается тяжелое заболевание, способное привести к критическому обезвоживанию и долгосрочным поражениям организма.

Больной живот
Фото: Designed by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной живот

Что такое циклоспороз и как он проникает в организм

Циклоспороз — это инфекционное заболевание кишечника, вызываемое микроскопическим одноклеточным паразитом Cyclospora cayetanensis. Инфицирование происходит алиментарным путем: через употребление загрязненной воды или продуктов, чаще всего — импортных ягод (малины, ежевики), салата, зелени и неосвежаемых овощей, которые контактировали с фекалиями человека в процессе выращивания или транспортировки.

Попадая в тонкий кишечник, паразит внедряется в слизистую оболочку и начинает активно размножаться, разрушая микроворсинки, ответственные за всасывание питательных веществ и воды. Инкубационный период длится от двух дней до двух недель. В отличие от обычной пищевой токсикоинфекции, симптомы циклоспороза без специфической терапии могут длиться месяцами, периодически затихая и возвращаясь с новой силой.

Риски "паразитарного" похудения и осложнения

Снижение веса при циклоспорозе не имеет ничего общего со здоровым жиросжиганием. Это результат патологической потери жидкости и мышечной массы на фоне мальабсорбции — нарушения всасывания нутриентов. Основные проявления болезни включают взрывную диарею, общую слабость, потерю аппетита и сильные спазмы в животе.

Главная опасность заключается в дегидратации. Потеря электролитов (калия, натрия, магния) нарушает работу сердца и почек. В тяжелых случаях развиваются реактивный артрит, длительный астенический синдром и синдром Гийена-Барре — редкое неврологическое расстройство. Организм истощается настолько, что восстановление может занять полгода и более даже после уничтожения возбудителя.

"Циклоспороз — это не досадное пищевое расстройство, а агрессивная инвазия, поражающая эпителий кишечника. Организм лишается способности усваивать даже воду, не говоря о витаминах. Пытаться использовать болезнь как метод коррекции веса — это путь к тяжелым метаболическим нарушениям и поражению почек", — подчеркнула врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как защитить себя от инфекции

Поскольку Cyclospora устойчива к воздействию хлора и других стандартных дезинфектантов, обычное ополаскивание продуктов проточной водой не всегда эффективно. Для профилактики рекомендуется тщательно мыть зелень и ягоды, используя щетки там, где это физически возможно, или вымачивать овощи в специальных растворах согласно санитарным нормам.

Если после употребления свежих овощей или ягод появилась длительная диарея, сопровождающаяся лихорадкой и болями в животе, нельзя ждать "естественного" выздоровления. В отличие от многих других диарейных заболеваний, циклоспороз не проходит сам по себе и требует назначения специфических противомикробных препаратов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вылечить циклоспороз народными средствами?

Нет. Циклоспоры нечувствительны к чесноку, полыни или другим народным методам. Требуется специфическое лечение антибиотиками группы сульфаниламидов, назначить которые может только врач после подтверждения диагноза лабораторным путем.

Помогают ли сорбенты при этой инфекции?

Сорбенты могут незначительно облегчить симптомы интоксикации, но они не убивают паразита. Без направленной терапии инфекция переходит в хроническую форму с цикличными обострениями.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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