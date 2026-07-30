Ученые нашли в рисовых отрубях вещество для контроля работы кишечника

Рисовые отруби помогут в лечении кишечных расстройств

Вещество, содержащееся в рисовых отрубях, способно регулировать интенсивность сокращений кишечника. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Тохо, возглавляемая доктором Кейсуке Обарой и профессором Йошио Танакой. Ученые установили, что феруловая кислота (ФК) подавляет чрезмерную активность гладкой мускулатуры, блокируя кальциевые каналы. Это открытие может лечь в основу диетологических стратегий для пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Феруловая кислота — это природный полифенол, который в больших количествах присутствует в цельнозерновых продуктах, особенно в оболочке риса. Ранее ее изучали преимущественно как антиоксидант и нейропротектор. Однако влияние этого соединения на моторику желудочно-кишечного тракта — скоординированную работу мышц по продвижению пищи — до последнего времени оставалось малоизученным.

Блокада кальциевого сигнала

В ходе лабораторных экспериментов на тканях кишечника исследователи обнаружили, что феруловая кислота значительно снижает амплитуду сокращений, вызванных различными сигнальными молекулами: ацетилхолином, гистамином, простагландином и серотонином. Эффект оказался обратимым — после вымывания вещества нормальный тонус мышц восстанавливался.

Анализ на клеточных моделях показал, что кислота действует как неконкурентный блокатор. Она не просто занимает рецепторы, с которыми связываются молекулы-раздражители, а воздействует на универсальный механизм мышечного сжатия. Вещество препятствует проникновению кальция внутрь гладкомышечных клеток через вольтаж-зависимые каналы. Без достаточного притока кальция мышца не может сократиться с полной силой, что приводит к расслаблению кишечной стенки.

"Феруловая кислота демонстрирует потенциал естественного регулятора моторики. Способность этого соединения подавлять избыточную активность мускулатуры может быть особенно полезна при диарейном типе течения кишечных расстройств, когда необходимо снизить частоту и силу спазмов", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Кому спазмолитик может навредить

Несмотря на потенциальную пользу, эффект расслабления кишечника не универсален. Если для пациентов с диареей и спазмами торможение моторики облегчает состояние, то при других формах патологий оно может привести к ухудшению. Например, при СРК с преобладанием запоров дополнительное замедление движения кишечного содержимого способно усилить дискомфорт и усугубить проблему.

От пробирки к пациенту

Важным нюансом исследования является концентрация вещества. Эффект в лаборатории достигался при дозах, превышающих те, что обычно обнаруживаются в крови человека после употребления цельнозернового хлеба или риса. Однако авторы работы полагают, что внутри самого кишечника концентрация феруловой кислоты может быть значительно выше за счет прямого контакта слизистой оболочки с непереваренными частицами отрубей или концентрированными добавками.

Параметр действия ФК Результат исследования Тип воздействия Обратимое подавление мышечных сокращений Мишень в клетке Вольтаж-зависимые кальциевые каналы Зависимость от дозы Прямая: выше концентрация — сильнее расслабление

На текущем этапе данные получены в ходе экспериментов на животных моделях и клеточных культурах. Это позволяет предположить наличие у феруловой кислоты свойств мягкого спазмолитика, но для подтверждения эффективности и безопасности у людей необходимы клинические испытания. Только после них можно будет точно определить терапевтическую дозировку и перечень показаний для специализированных добавок на основе рисовых отрубей.

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