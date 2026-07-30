Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интервальное голодание скрывает опасные риски для здоровья при ряде патологий
В Пензенской области распространяют дипфейки с заявлениями властей после атаки на склад Wildberries
Троя в Турции и Джерба в Тунисе: где туристы ищут следы Одиссеи сегодня
Саратовская область вошла в шестерку лучших регионов России по качеству дорог
Предприниматели Ростова-на-Дону получат бесплатную поддержку в 2026 году
Сыр из Брянска для детей в Воркуте оказался с примесью аминоантипирина
В Вологодской области детям при тяжелых спастических состояниях имплантируют помпы
Инфраструктура Кунгурской ледяной пещеры возвращается в госсобственность
МЧС ДНР внедрило металлографический комплекс для анализа причин пожаров

Ученые нашли в рисовых отрубях вещество для контроля работы кишечника

Здоровье

Рисовые отруби помогут в лечении кишечных расстройств

Вещество, содержащееся в рисовых отрубях, способно регулировать интенсивность сокращений кишечника. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Тохо, возглавляемая доктором Кейсуке Обарой и профессором Йошио Танакой. Ученые установили, что феруловая кислота (ФК) подавляет чрезмерную активность гладкой мускулатуры, блокируя кальциевые каналы. Это открытие может лечь в основу диетологических стратегий для пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Феруловая кислота — это природный полифенол, который в больших количествах присутствует в цельнозерновых продуктах, особенно в оболочке риса. Ранее ее изучали преимущественно как антиоксидант и нейропротектор. Однако влияние этого соединения на моторику желудочно-кишечного тракта — скоординированную работу мышц по продвижению пищи — до последнего времени оставалось малоизученным.

Блокада кальциевого сигнала

В ходе лабораторных экспериментов на тканях кишечника исследователи обнаружили, что феруловая кислота значительно снижает амплитуду сокращений, вызванных различными сигнальными молекулами: ацетилхолином, гистамином, простагландином и серотонином. Эффект оказался обратимым — после вымывания вещества нормальный тонус мышц восстанавливался.

Анализ на клеточных моделях показал, что кислота действует как неконкурентный блокатор. Она не просто занимает рецепторы, с которыми связываются молекулы-раздражители, а воздействует на универсальный механизм мышечного сжатия. Вещество препятствует проникновению кальция внутрь гладкомышечных клеток через вольтаж-зависимые каналы. Без достаточного притока кальция мышца не может сократиться с полной силой, что приводит к расслаблению кишечной стенки.

"Феруловая кислота демонстрирует потенциал естественного регулятора моторики. Способность этого соединения подавлять избыточную активность мускулатуры может быть особенно полезна при диарейном типе течения кишечных расстройств, когда необходимо снизить частоту и силу спазмов", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Кому спазмолитик может навредить

Несмотря на потенциальную пользу, эффект расслабления кишечника не универсален. Если для пациентов с диареей и спазмами торможение моторики облегчает состояние, то при других формах патологий оно может привести к ухудшению. Например, при СРК с преобладанием запоров дополнительное замедление движения кишечного содержимого способно усилить дискомфорт и усугубить проблему.

От пробирки к пациенту

Важным нюансом исследования является концентрация вещества. Эффект в лаборатории достигался при дозах, превышающих те, что обычно обнаруживаются в крови человека после употребления цельнозернового хлеба или риса. Однако авторы работы полагают, что внутри самого кишечника концентрация феруловой кислоты может быть значительно выше за счет прямого контакта слизистой оболочки с непереваренными частицами отрубей или концентрированными добавками.

Параметр действия ФК Результат исследования
Тип воздействия Обратимое подавление мышечных сокращений
Мишень в клетке Вольтаж-зависимые кальциевые каналы
Зависимость от дозы Прямая: выше концентрация — сильнее расслабление

На текущем этапе данные получены в ходе экспериментов на животных моделях и клеточных культурах. Это позволяет предположить наличие у феруловой кислоты свойств мягкого спазмолитика, но для подтверждения эффективности и безопасности у людей необходимы клинические испытания. Только после них можно будет точно определить терапевтическую дозировку и перечень показаний для специализированных добавок на основе рисовых отрубей.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Алтайский край
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Последние материалы
Студент из Санкт-Петербурга оказался пособником мошенников в Новгородской области
Россия и Казахстан согласовали беспошлинные поставки топлива на 2026 год
Хищение выплат для жителей зоны ЧС: прокуратура подала восемь исков
Ипотека больше не приговор: бюджетные города Подмосковья сохранили доступный входной порог
В Краснодаре переустраивают сети на перекрестке улиц им. Фадеева и 1-го Мая
В Омске открыли пункты бесплатной прививки домашних животных от бешенства
Мессенджер Макс заменит бумажные документы для льготного проезда жителей Челябинской области
Молодые жители Дагестана получили 15,7 млн рублей на развитие своих проектов
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов
Цифровые возможности спорта: в Нижегородской области создадут новые умные площадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.