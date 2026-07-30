Скрытая угроза для мозга: ученые назвали два фактора, повышающих риск деменции

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, определило сахарный диабет и потерю слуха как критические факторы риска развития деменции среди населения Индии. Анализ данных более 100 000 участников показал, что эти состояния значительно увеличивают вероятность когнитивного снижения, при этом наиболее уязвимыми группами оказались женщины и жители сельской местности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ранняя деменция у мужчин

Масштабы риска: цифры и механизмы

Наблюдательное исследование выявило прямую статистическую связь между системными заболеваниями и здоровьем мозга. У людей с диабетом вероятность развития деменции оказалась на 60% выше, чем у участников с нормальным уровнем сахара в крови. Нарушение слуха повышает этот риск на 50%.

Механизмы влияния этих факторов различны. Диабет провоцирует повреждение сосудов, в том числе мелких капилляров в головном мозге, что затрудняет его кровоснабжение и питание. Потеря слуха действует иначе: она ведет к социальной изоляции и резкому дефициту сенсорных стимулов. Мозг, лишенный привычного объема входящей информации, быстрее подвергается дегенеративным процессам из-за снижения нейронной связности.

Почему страдают женщины и сельские жители

Данные указывают на выраженный гендерный дисбаланс. У женщин деменция диагностируется чаще, что может быть связано с большей продолжительностью жизни и гормональной перестройкой в период менопаузы, которая усиливает негативное влияние диабета на когнитивные функции.

В сельских районах ситуация осложняется низкой доступностью медицинской диагностики. Проблемы со слухом и начальные стадии диабета здесь часто остаются невыявленными годами. Отсутствие своевременной коррекции — например, подбора слухового аппарата или контроля гликемии — превращает управляемые факторы риска в необратимое поражение нервной системы.

"Связь между состоянием сосудов и когнитивным здоровьем очевидна. Сахарный диабет ускоряет старение тканей мозга, а отсутствие контроля за уровнем сахара делает этот процесс лавинообразным. Ранний скрининг нарушений метаболизма — это не просто профилактика диабета, это защита интеллекта в пожилом возрасте", — объяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Профилактика как единственный путь

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число людей с деменцией в Индии превысит 10 миллионов человек. Исследователи подчеркивают, что диабет и потеря слуха относятся к модифицируемым факторам — то есть к тем, на которые можно повлиять. Своевременный контроль уровня сахара в крови и проверка слуха после 50-60 лет способны существенно замедлить темпы распространения болезни Альцгеймера и других типов деменции.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова