Солнце повышает риск рака кожи и катаракты: врачи рассказали о важности защиты от УФ-лучей

Специалисты Пермского политехнического университета напомнили: систематическое воздействие ультрафиолетового излучения без защиты повышает риск катаракты и онкологических заболеваний кожи. УФ-лучи повреждают ДНК клеток глаз и кожи, что в долгосрочной перспективе становится фоном для злокачественных процессов и затуманивания хрусталика. Особую уязвимость отмечают у людей, дольше нескольких часов в день пребывающих на открытом солнце без солнцезащитных средств, очков и головных уборов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка использует SPF-крем

Механизм вреда хорошо изучен: ультрафиолет B-диапазона (UVB) вызывает прямые повреждения ДНК, ультрафиолет A-диапазона (UVA) — окислительный стресс и фотостарение. Оба фактора накапливаются. Данные эпидемиологических наблюдений последовательно показывают связь между интенсивностью солнечного облучения в регионе жительства и частотой плоскоклеточной и базальноклеточной рака кожи, а также меланомы. Для хрусталика критический фактор — суммарная доза УФБ за десятилетия: она ускоряет белковую агрегацию, ведущую к катаракте.

Рекомендации Пермского Политеха соответствуют международным протоколам: наносить крем с SPF не ниже 30 за 15-20 минут до выхода, повторять каждые две часа и после купания; носить очки с меткой UV400, блокирующие 99-100% UVA и UVB; использовать широкополая головной убор; планировать активность на улице до 10:00 и после 16:00. Важно понимать: SPF защищает преимущественно от UVB, поэтому на упаковке должен быть указан и UVA-фильтр (обозначение UVA в круге или PA+++).

Профилактика и раннее выявление

Регулярные осмотры у дерматолога и офтальмолога позволяют зафиксировать изменения до появления симптомов. Дерматоскопия выявляет подозрительные невусы на стадии, когда их удаление радикально и малотравматично. Офтальмологическая микроскопия хрусталика (биомикроскопия) фиксирует начальные оправесы за годы до снижения зрения. В группе риска — люди с светлой кожей, множеством родинок, перенесшими ожоги в детстве, а также пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты (некоторые диуретики, тетрациклины, ретиноиды).

"Солнцезащита — не сезонная мера, а ежедневная гигиена, сравнимая с чисткой зубов", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Крем с SPF не отменяет необходимости физической защиты: ткань, очки, тень дают более предсказуемый барьер. Для детей и подростков порог безопасности ниже — накопленная до 18 лет доза УФ определяет риск меланомы во взрослой жизни. Любые новые пигментные образования, изменившиеся по форме, цвету или границе, а также снижение зрения, блики, двойня в глазах — повод для обращения к врачу в ближайшие недели, а не месяцев.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова