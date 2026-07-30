Очищение печени оказалось лишь маркетинговой уловкой: врачи назвали реальную угрозу для здоровья

Безопасных доз алкоголя не существует, а популярные методы "чистки" печени бесполезны и опасны. Об этом заявила заведующая поликлиническим отделением № 3 Саратовской городской поликлиники № 2 Екатерина Григорьева на брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке

Врач подчеркнула: этанол токсичен для организма вне зависимости от объема выпитого. Даже если опираться на рекомендации ВОЗ по условно-безопасным дозам, которые печень способна переработать, риск повреждения органа остается высоким.

Помимо прямого отравления, алкоголь создает косвенную нагрузку на здоровье через питание. Один бокал вина (200 мл) добавляет к рациону около 140 килокалорий. Спиртное стимулирует аппетит, что ведет к перееданию и лишнему весу — факторам, которые дополнительно изнашивают печень.

"Всё чаще ученые склоняются, что не существует безопасной доли алкоголя, и нужно стремиться к тому, чтобы исключить алкоголь из рациона и жизни", — отметила Екатерина Григорьева.

Мифы о "чистке" печени

Отдельно специалист предостерегла жителей региона от процедур по детоксикации и "очищению" печени. По словам врача, сам орган и выполняет роль главного фильтра в организме, поэтому внешние методы чистки не имеют доказанной эффективности.

Вместо сомнительных процедур Екатерина Григорьева рекомендует придерживаться базовых правил профилактики:

регулярно проходить диспансеризацию;

строго соблюдать назначения лечащего врача;

отказаться от употребления спиртного.