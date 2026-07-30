Зуд кожи головы оказался не безобидным: грибок может незаметно привести к облысению без лечения

Зуд кожи головы и активное выпадение волос часто списывают на сезонный уход за волосами летом или стресс, забывая о риске микозов. Грибковая инфекция способна поражать волосяные фолликулы, что при отсутствии своевременного лечения приводит к непоправимым изменениям структуры кожи и облысению. Разбор основных симптомов и методов диагностики поможет отличить простое раздражение от серьезного заболевания, требующего медицинской помощи.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с сомнением смотрит на миску с домашней маской для волос

Почему возникает грибок кожи головы

Многие ошибочно полагают, что инфекции кожи головы — следствие пренебрежения правилами гигиены. На деле заразиться грибком может любой человек независимо от качества ухода. Влажная и теплая среда волосистой части головы создает идеальные условия для размножения спор.

Заражение часто происходит контактным путем через личные вещи — расчески или головные уборы, а также при контакте с животными.

"Грибковые поражения требуют системного подхода к терапии. Самолечение здесь опасно отсутствием контроля динамики заболевания и невозможностью верно оценить глубину поражения фолликула", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Основные виды заболеваний и симптомы

Стригущий лишай остается самым распространенным диагнозом в этой зоне. Заболевание сопровождается обламыванием волос у самых корней, покраснением кожи и появлением зудящих очагов с четкими границами.

Отдельного внимания требует фавус — редкая форма грибка, при которой вокруг корней образуются корки, внешне напоминающие медовые соты. Воспалительный процесс при этом поражении идет глубоко, разрушая корни волос и оставляя после себя рубцовую ткань, из которой здоровые пряди уже не появятся.

Этот процесс часто становится причиной того, что каждый сантиметр останется на месте только при условии сохранения целостности волосяного стержня и здоровья кожи.

"Важно понимать, что многие симптомы, такие как истончение и потеря объема, могут быть признаком не только дефицитов, но и инфекционных процессов, которые не стоит маскировать стайлингом", — отметил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Как проходит диагностика

При появлении подозрительных пятен или очагов сыпи необходимо обратиться к специалисту для проведения аппаратной диагностики. Врачи используют лампу Вуда, микроскопию соскобов и посевы для определения точного типа возбудителя.

После подтверждения диагноза назначаются медикаментозные препараты. Только после полного излечения можно переходить к восстановительным процедурам, включая мезотерапию или озонотерапию. Попытки самостоятельно подобрать средства часто лишь усугубляют состояние, мешая специалисту поставить правильный диагноз.

Любое непрофессиональное вмешательство может испортить укладку коротких волос или привести к тому, что техника зонирования волос станет невозможной из-за поврежденной кожи скальпа.

"Инфекции головы требуют диагностики состава косметики и исключения агрессивных факторов, способных повредить защитный барьер кожи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Признак Рекомендация Зуд и красные пятна Визит к дерматологу Обламывание волос Микроскопия корней Корки (медовые соты) Срочная консультация

Ответы на популярные вопросы о грибке головы

Может ли грибок пройти сам?

Нет, инфекционные поражения кожи головы требуют специфического лечения, без которого состояние может стать хроническим.

Опасно ли пользоваться чужими расческами?

Крайне опасно, так как грибковые споры легко передаются через общие предметы гигиены.

Почему зуд возникает даже после смены шампуня?

Если причина в инфекции, косметические средства не устранят грибок, а лишь могут на время снять раздражение.

Влияет ли питание на развитие грибка?

Питание поддерживает иммунитет, но не заменяет медикаментозную терапию при подтвержденном диагнозе.

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