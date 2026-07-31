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Организм бьет тревогу: три незаметных симптома, из-за которых нужно срочно записываться к врачу

Здоровье

Иногда обычная усталость после плотного обеда или внезапно увеличившийся объем талии могут быть тревожными сигналами. Врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса из Испании выделил три симптома, появление которых не стоит игнорировать и обязательно следует пройти обследование.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Усталость после еды: не просто переедание

Первый тревожный звонок, на который обращает внимание доктор Ла Роса, — это подавляющая усталость, накатывающая сразу после приема пищи. Особенно такая реакция организма характерна после употребления блюд с высоким содержанием углеводов. Если вы чувствуете себя разбитым через полчаса-час после обеда, даже если это не было чрезмерным перееданием, стоит прислушаться к своему телу.

"Такое состояние после еды — это не всегда нормальная реакция на сытный обед. Если это происходит регулярно, особенно после употребления углеводной пищи, это может свидетельствовать о том, что организм испытывает трудности с утилизацией глюкозы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Объем талии: как измерить и что считать нормой

Второй симптом, требующий внимания, — это заметное увеличение объема талии. Испанский эксперт предлагает простой метод измерения. Возьмите сантиметровую ленту и оберните ее вокруг талии на уровне пупка после полного выдоха, не напрягая при этом мышцы живота. Затем полученное значение в сантиметрах разделите на ваш рост (также в сантиметрах). Если полученное соотношение превышает 0,5, это повод для беспокойства.

Изменения кожи: тревожный знак

Третий признак, который не должен остаться без внимания, — это появление бородавок, а также утолщение и потемнение кожи в естественных кожных складках, например, под мышками или на шее. Эти изменения могут как проявляться единично, так и сопровождать друг друга.

"Когда кожа начинает темнеть и утолщаться в складках, особенно если это происходит на фоне других настораживающих симптомов, например, повышенной утомляемости или изменений в фигуре, это может указывать на метаболические нарушения. Необходимо провести диагностику, чтобы исключить серьезные состояния", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Развенчиваем мифы: что такое инсулинорезистентность

Себастьян Ла Роса подчеркнул, что все перечисленные симптомы могут указывать на одно распространенное состояние — инсулинорезистентность. Это неспособность клеток организма адекватно реагировать на инсулин, гормон, который помогает глюкозе проникать в клетки для получения энергии. Когда клетки становятся менее чувствительными к инсулину, поджелудочная железа вынуждена вырабатывать его в большем количестве, что со временем может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа.

"Инсулинорезистентность — это не приговор, а скорее сигнал организма о необходимости пересмотреть образ жизни. Раннее выявление позволяет скорректировать состояние диетой, физической активностью и, при необходимости, медикаментозной поддержкой. Важно не запускать процесс", — подчеркнула врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Симптом Что это может означать
Усталость после еды, особенно углеводной Возможные трудности организма с переработкой глюкозы, инсулинорезистентность.
Увеличение объема талии (соотношение талия/рост > 0.5) Накопление висцерального жира, связанное с метаболическими нарушениями.
Появление бородавок, утолщение и потемнение кожи в складках Признаки, указывающие на возможное нарушение чувствительности к инсулину.

Ответы на популярные вопросы о симптомах

Кого касаются эти симптомы?

Перечисленные симптомы могут проявиться у любого человека, но чаще они встречаются у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих избыточный вес, а также у тех, чьи близкие родственники страдали сахарным диабетом или имели сердечно-сосудистые заболевания.

Насколько опасно быть уверенным, что это просто усталость?

Игнорирование таких сигналов организма может привести к прогрессированию инсулинорезистентности и развитию более серьезных состояний, таких как сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром.

Что делать, если я заметил у себя один или несколько симптомов?

При появлении описанных признаков необходимо записаться на прием к врачу-терапевту или эндокринологу. Специалист назначит необходимые анализы, такие как определение уровня глюкозы в крови натощак и гликированного гемоглобина, а также, возможно, тест на толерантность к глюкозе.

Как можно предотвратить эти состояния?

Профилактика включает в себя поддержание здорового веса, сбалансированное питание с ограничением быстрых углеводов и насыщенных жиров, регулярную физическую активность, отказ от вредных привычек и контроль артериального давления.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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