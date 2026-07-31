Старое средство от тревоги попало под проверку: помогает ли валерьянка на самом деле

Валерьянку часто считают проверенным и безопасным способом унять тревогу, ведь ее корень использовали еще античные врачи. Однако современные научные данные заставляют по-новому взглянуть на это популярное средство. Оказывается, многовековая привычка пить капли при каждом удобном случае не гарантирует реального лекарственного эффекта, а спокойствие после приема может быть вызвано совсем другими причинами.
Валериана лекарственная входит в список самых изученных растений. Считается, что ее компоненты влияют на систему гамма-аминомасляной кислоты в мозге, которая отвечает за торможение нервных процессов. На этом же принципе построена работа многих серьезных успокоительных препаратов, но в случае с экстрактом корня все гораздо сложнее.
"Найти четкую связь между приемом таблетки и успокоением в лабораторных условиях не так просто. Растительный состав сильно меняется в зависимости от места произрастания и способа обработки, поэтому действие препарата часто остается непредсказуемым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Точный механизм того, как именно растение должно помогать человеку, до сих пор не описан в строгих формулах. Лабораторные опыты дают надежду на эффект, но когда дело доходит до массовых проверок на людях, картинка перестает быть однозначной. Любое решение в терапии должно опираться на доказанную пользу, которой здесь пока не хватает.
Большая часть серьезных работ посвящена не борьбе с дневным стрессом, а качеству сна. Крупные обзоры, охватившие тысячи добровольцев, показывают любопытную деталь. Люди часто говорят, что стали спать лучше, но приборы, фиксирующие фазы сна и время засыпания, никакой разницы с обычными пустышками не видят.
Важный нюанс: международные медицинские сообщества, включая экспертов по сну из США, не включают валерьянку в список рекомендованных средств. Проблема в том, что исследования слишком разные. Одни ученые тестировали спиртовые капли, другие — сухой порошок, а третьи использовали разные дозы. Свести это в единый результат невозможно.
Если наука сомневается, почему тысячи людей продолжают покупать эти препараты? Ответ может крыться не в химии, а в психологии. Часто помогает сам ритуал: налить воды, отсчитать капли, сделать паузу в делах. Это успокаивает само по себе. Кроме того, любой острый стресс имеет свойство затихать через 15–20 минут, что как раз совпадает со временем после приема средства.
Нельзя исключать и эффект плацебо. Если человек верит, что лекарство с двухтысячелетней историей обязано помочь, мозг начинает снижать уровень тревоги авансом. Это естественный вариант защиты психики, который часто путают с работой активного вещества. Иногда на самочувствие влияет даже внешняя обстановка, так же как на другие медицинские показатели могут влиять температура или свет.
При коротких курсах средство считается безопасным, но оно не совсем безобидно. Головная боль или дискомфорт в животе — частые спутники любителей самолечения. Главная опасность кроется в сочетании с другими веществами.
"Категорически не стоит мешать валерьянку с алкоголем или рецептурными седативными средствами. Они усиливают действие друг друга, что может привести к чрезмерной заторможенности. Это опасная деталь, о которой часто забывают в быту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Длительное использование растения также не изучено до конца. Никто не знает, как оно влияет на организм при приеме месяцами. Поэтому при затяжных проблемах с нервной системой лучше искать причину, а не маскировать ее знакомым запахом. Любая ошибка в оценке своего состояния может затянуть выздоровление.
|Распространенный миф
|Научный факт
|Помогает мгновенно уснуть
|Объективные тесты не подтверждают ускорение засыпания
|Полностью безопасна для всех
|Может вызывать головную боль и расстройства ЖКТ
|Лечит причину бессонницы
|Лишь временно и мягко притупляет восприятие стресса
|Эффект доказан веками
|Современные клинические исследования противоречивы
Серьезных доказательств эффективности при панических атаках или тревожных расстройствах нет. В таких случаях растительные средства обычно оказываются слишком слабыми.
Безопасность длительного приема (более нескольких недель) не доказана. Организм может привыкнуть к ритуалу, а реальный эффект сойдет на нет.
Мягкий седативный эффект у некоторых пациентов все же наблюдается, а низкая токсичность делает ее относительно безопасным выбором для легких случаев волнения.
Хотя препарат считается мягким, он может вызвать сонливость и замедлить реакцию, особенно в сочетании с усталостью.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.