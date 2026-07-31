Старое средство от тревоги попало под проверку: помогает ли валерьянка на самом деле

Валерьянку часто считают проверенным и безопасным способом унять тревогу, ведь ее корень использовали еще античные врачи. Однако современные научные данные заставляют по-новому взглянуть на это популярное средство. Оказывается, многовековая привычка пить капли при каждом удобном случае не гарантирует реального лекарственного эффекта, а спокойствие после приема может быть вызвано совсем другими причинами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Почему нам трудно принимать похвалу

Древний корень и современная химия

Валериана лекарственная входит в список самых изученных растений. Считается, что ее компоненты влияют на систему гамма-аминомасляной кислоты в мозге, которая отвечает за торможение нервных процессов. На этом же принципе построена работа многих серьезных успокоительных препаратов, но в случае с экстрактом корня все гораздо сложнее.

"Найти четкую связь между приемом таблетки и успокоением в лабораторных условиях не так просто. Растительный состав сильно меняется в зависимости от места произрастания и способа обработки, поэтому действие препарата часто остается непредсказуемым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Точный механизм того, как именно растение должно помогать человеку, до сих пор не описан в строгих формулах. Лабораторные опыты дают надежду на эффект, но когда дело доходит до массовых проверок на людях, картинка перестает быть однозначной. Любое решение в терапии должно опираться на доказанную пользу, которой здесь пока не хватает.

Что показывают реальные проверки

Большая часть серьезных работ посвящена не борьбе с дневным стрессом, а качеству сна. Крупные обзоры, охватившие тысячи добровольцев, показывают любопытную деталь. Люди часто говорят, что стали спать лучше, но приборы, фиксирующие фазы сна и время засыпания, никакой разницы с обычными пустышками не видят.

Важный нюанс: международные медицинские сообщества, включая экспертов по сну из США, не включают валерьянку в список рекомендованных средств. Проблема в том, что исследования слишком разные. Одни ученые тестировали спиртовые капли, другие — сухой порошок, а третьи использовали разные дозы. Свести это в единый результат невозможно.

Почему многим кажется, что это работает

Если наука сомневается, почему тысячи людей продолжают покупать эти препараты? Ответ может крыться не в химии, а в психологии. Часто помогает сам ритуал: налить воды, отсчитать капли, сделать паузу в делах. Это успокаивает само по себе. Кроме того, любой острый стресс имеет свойство затихать через 15–20 минут, что как раз совпадает со временем после приема средства.

Нельзя исключать и эффект плацебо. Если человек верит, что лекарство с двухтысячелетней историей обязано помочь, мозг начинает снижать уровень тревоги авансом. Это естественный вариант защиты психики, который часто путают с работой активного вещества. Иногда на самочувствие влияет даже внешняя обстановка, так же как на другие медицинские показатели могут влиять температура или свет.

О чем стоит помнить при использовании

При коротких курсах средство считается безопасным, но оно не совсем безобидно. Головная боль или дискомфорт в животе — частые спутники любителей самолечения. Главная опасность кроется в сочетании с другими веществами.

"Категорически не стоит мешать валерьянку с алкоголем или рецептурными седативными средствами. Они усиливают действие друг друга, что может привести к чрезмерной заторможенности. Это опасная деталь, о которой часто забывают в быту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Длительное использование растения также не изучено до конца. Никто не знает, как оно влияет на организм при приеме месяцами. Поэтому при затяжных проблемах с нервной системой лучше искать причину, а не маскировать ее знакомым запахом. Любая ошибка в оценке своего состояния может затянуть выздоровление.

Распространенный миф Научный факт Помогает мгновенно уснуть Объективные тесты не подтверждают ускорение засыпания Полностью безопасна для всех Может вызывать головную боль и расстройства ЖКТ Лечит причину бессонницы Лишь временно и мягко притупляет восприятие стресса Эффект доказан веками Современные клинические исследования противоречивы

Ответы на популярные вопросы о валерьянке

Помогает ли валерьянка при сильной панике?

Серьезных доказательств эффективности при панических атаках или тревожных расстройствах нет. В таких случаях растительные средства обычно оказываются слишком слабыми.

Можно ли принимать ее постоянно для профилактики?

Безопасность длительного приема (более нескольких недель) не доказана. Организм может привыкнуть к ритуалу, а реальный эффект сойдет на нет.

Почему врачи до сих пор ее выписывают?

Мягкий седативный эффект у некоторых пациентов все же наблюдается, а низкая токсичность делает ее относительно безопасным выбором для легких случаев волнения.

Влияет ли она на способность управлять автомобилем?

Хотя препарат считается мягким, он может вызвать сонливость и замедлить реакцию, особенно в сочетании с усталостью.

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