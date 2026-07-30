Лампа больше не нужна? Вся правда о пудровом маникюре, который стремительно набирает популярность

Пудровый маникюр, известный в профессиональной среде как DIP-система, становится надежной альтернативой классическому покрытию, особенно для тех, кто ищет способ укрепить тонкую ногтевую пластину без использования УФ-излучения. В отличие от традиционного ухода за руками, где полимеризация происходит в лампе, здесь реакция запускается химическим активатором, что требует от мастера строгой техники безопасности и высокого уровня гигиены.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Маникюр

Что представляет собой DIP-система

Пудровый маникюр — это технология, основанная на взаимодействии мелкодисперсного акрилового порошка, специальной базы и активатора.

В результате на ногте образуется прочный, защитный слой, который по своим свойствам напоминает классическое акриловое моделирование, но отличается меньшей толщиной и отсутствием необходимости сушки под ультрафиолетом. Цветные пигменты уже внедрены в структуру пудры, что исключает этап нанесения декоративных лаков.

"Данная процедура позволяет добиться высокой механической прочности, защищая края ногтя от сколов, что особенно актуально для любителей эстетичного и долговечного оформления", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Этапы создания пудрового покрытия

Процесс нанесения требует филигранной точности и чистоты процесса. Мастер проводит гигиеническую обработку, подготавливает форму, а затем приступает к послойному распределению базы и пудры. Важно, чтобы порошок наносился кистью или отдельным инструментом, а не путем погружения пальца в общую банку, что снижает риск инфицирования.

Для создания плотного и равномерного покрытия обычно требуется два-три слоя, после чего наносится активатор — состав, запускающий полимеризацию. Завершается процедура финишным покрытием, придающим необходимый блеск.

"Важно понимать, что отсутствие лампы не гарантирует абсолютную безопасность; акрилаты в составе системы способны вызывать аллергические реакции, поэтому состояние пластины должно тщательно контролироваться", — объяснила мастер индустрии Юлия Фомина.

Пудра или гель-лак: как сделать выбор

Выбор между различными видами дизайна — вопрос не только эстетики, но и здоровья. Тем, кто столкнулся с ломкостью, эксперты советуют обратить внимание на японский маникюр, направленный на оздоровление, прежде чем прибегать к стойким покрытиям. Если же цель — идеальный глянец без лишнего цвета, многие выбирают эффект влажных ногтей.

Привычка / Ошибка Результат / Совет Погружение пальца в общую банку Риск инфекции: используйте метод насыпания Самостоятельное снятие покрытия Микротравмы: только профессиональное удаление

Безопасность и правила носки

Чтобы летний маникюр радовал долго, важно избегать агрессивных методов снятия с помощью спиливания "под корень".

Специалисты рекомендуют использовать ацетоносодержащие средства для бережного размягчения и последующей обработки. Помните, что новые тренды маникюра всегда должны вториться по отношению к здоровью ваших рук.

"Контроль за чистотой каждого этапа — основа долгого ношения, однако при малейшем жжении или дискомфорте процедуру следует немедленно прекратить", — подчеркнула специалист Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы о пудровом маникюре

Можно ли делать пудровый маникюр при аллергии?

Необходимо изучить состав; наличие акрилатов делает процедуру рискованной для аллергиков.

Нужна ли лампа для DIP-системы?

Нет, полимеризация происходит за счет химической реакции между базой, пудрой и активатором.

Как часто нужно менять покрытие?

Рекомендуемый период носки составляет три-четыре недели.

Портит ли пудра свои ногти?

При качественной подготовке и правильном снятии без агрессивного спиливания — нет.

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