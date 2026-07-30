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Сначала удовольствие, потом пустота и апатия: почему мозг попадает в ловушку быстрых радостей

Здоровье

После бурных праздников, долгого просмотра ленты новостей или поедания сладостей часто наступает странное состояние. Внутренний подъем сменяется апатией, а привычные дела перестают радовать. В быту это называют дофаминовой ямой, хотя за этим ощущением стоят понятные процессы подстройки нервной системы под избыток легких стимулов, лишающих человека привычной мотивации.

Девушка с пакетами
Фото: https://pixabay.com by gonghuimin468 is licensed under Free
Девушка с пакетами

Что скрывается за понятием дофаминовая яма

Словосочетание дофаминовая яма прочно вошло в обиход, хотя медики не используют его как официальный диагноз. Под этим термином подразумевают субъективное чувство опустошенности, которое неизбежно настигает после погони за быстрыми удовольствиями. Дофамин работает не столько как источник радости, сколько как двигатель ожидания награды. Он заставляет человека стремиться к цели, будь то покупка новой вещи или проверка уведомлений в телефоне.

"Дофамин помогает мозгу учиться и расставлять приоритеты. Когда мы видим что-то привлекательное, этот нейромедиатор направляет наше внимание на объект. Проблема в том, что современная среда перенасыщена такими сигналами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Когда мозг привыкает к постоянной стимуляции, обычные данные из реальной жизни начинают казаться пресными. Чтение книги требует усилий, прогулка без музыки наводит скуку, а работа без мгновенной похвалы превращается в каторгу. Это не значит, что запасы дофамина истощились, просто чувствительность рецепторов временно снизилась.

Почему мозг требует все больше стимулов

Нервная система стремится к равновесию. Если на нее обрушивается шквал сигналов от видеоигр, социальных сетей или калорийной пищи, она вынуждена защищаться. Чувствительность к дофамину падает, и для того, чтобы снова почувствовать себя "нормально", человеку требуется еще более мощный раздражитель. Это напоминает механизм формирования зависимости, где привычная доза уже не дает нужного результата.

Важный нюанс заключается в том, что отказ от сложных задач в пользу легких развлечений меняет работу префронтальной коры. Именно эта область мозга отвечает за волевой контроль и планирование. Когда человек привыкает выбирать сиюминутную выгоду, ему становится физически трудно концентрироваться на долгосрочных целях, которые приносят плоды не сразу.

"Выбор между шоколадкой и тренировкой — это всегда борьба за ресурсы внимания. Чем чаще мы выбираем простое, тем слабее становятся связи, отвечающие за самодисциплину. Мозг просто экономит энергию, выбирая путь наименьшего сопротивления", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Цифровые ловушки и потеря контроля

Смартфон в руках — это бесконечный конвейер дофаминовых импульсов. Лайки, короткие ролики и новости провоцируют постоянные переключения внимания. На практике это приводит к тому, что человек теряет способность долго удерживать фокус. Сон, движение и живое общение вытесняются цифровым шумом, что только усугубляет ощущение пустоты.

Тот самый секрет восстановления контроля кроется не в полном отказе от технологий, а в их осознанном ограничении. Популярный в сети дофаминовый детокс часто преподносят как способ очистки организма, но это заблуждение. Нельзя обнулить уровень нейромедиатора, да это и не нужно. Задача в другом — вернуть себе право распоряжаться своим временем и вниманием.

Причина пустоты Последствие для психики
Избыток соцсетей Снижение концентрации внимания
Быстрая еда и сахар Колебания настроения и упадок сил
Дефицит сна Слабый контроль над импульсами
Отсутствие физической нагрузки Застой эмоционального состояния

Как вернуть радость от обычных вещей

Длительные прогулки без телефона, творчество или чтение бумажных книг работают медленно, но верно. Такие занятия приучают мозг получать удовлетворение от процесса, а не только от финального аккорда. Если смотреть на вещи проще, то восстановление контроля требует возврата к базовым потребностям тела.

"Регулярная ходьба и полноценный сон — это не просто советы из книг, а фундамент для нормальной работы нейромедиаторов. Когда человек выспался, его префронтальная кора готова сопротивляться соблазнам гораздо эффективнее", — подчеркнул специально для Pravda.Ru нутрициолог  Алексей Дорофеев.

Постепенное питание мозга новыми, более сложными задачами помогает выровнять эмоциональный фон. Главное — не ждать мгновенных изменений. Восстановление чувствительности к простым радостям занимает время, но позволяет выйти из бесконечной гонки за стимулами, сохраняя рацион внимания здоровым.

Ответы на популярные вопросы

Как понять, что я нахожусь в дофаминовой яме?

Обычно это выражается в том, что привычные хобби, работа или общение кажутся скучными, а рука постоянно тянется к смартфону за быстрой порцией развлечений.

Поможет ли дофаминовое голодание?

Временный отказ от гаджетов и сладостей полезен для тренировки самоконтроля, но он не вымывает дофамин из мозга, как обещают некоторые блогеры.

Почему после радостного события всегда наступает спад?

Нервная система стремится к балансу. После сильного возбуждения мозг включает компенсаторные механизмы, чтобы снизить нагрузку на рецепторы.

Когда пустота в душе становится опасной?

Если апатия, отсутствие сил и интереса к жизни сохраняются дольше двух недель, это может быть признаком депрессии, а не просто усталости от соцсетей.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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