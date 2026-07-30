Есть силы только открыть холодильник: что стоит есть при простуде для быстрого восстановления

Иногда кажется, что лучший способ быстро справиться с простудой — это залечь и ничего не делать. Но именно в такие моменты силы организма нужны особенно сильно, а вот желание готовить или даже просто думать о еде пропадает напрочь. Важно найти такую пищу, которая поддержит тело, не потребует усилий и не усилит дискомфорт.

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Когда нет сил готовить: простые решения

Простуда часто приходит внезапно, заставая врасплох. Отсутствие аппетита и банальная нехватка сил делают приготовление пищи настоящим испытанием. Однако организм в период болезни особенно нуждается в поддержке, чтобы быстрее справиться с недугом. К счастью, существуют доступные и не требующие усилий способы обеспечить себя всем необходимым.

"Часто люди думают, что во время болезни нужно есть много и калорийно, но это не совсем так. Главное — не нагружать пищеварительную систему, давая организму сосредоточиться на борьбе с инфекцией. Лёгкие, щадящие блюда и обилие жидкости — вот что действительно нужно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Питьевой режим — основа восстановления

При повышении температуры тело теряет больше жидкости. Чтобы избежать обезвоживания, необходимо пить больше обычного. Идеально подойдёт тёплая вода, некрепкий чай с лимоном и мёдом. Если совсем нет сил на заваривание чая, можно заранее запастись готовыми морсами или травяными напитками в пакетиках. Они помогут поддержать водный баланс без лишних хлопот.

Не стоит забывать о важности таких напитков, как морсы. Они не только хорошо утоляют жажду, но и могут содержать полезные витамины и антиоксиданты. Если нет возможности приготовить домашний морс, магазинные варианты также принесут пользу, особенно если выбирать те, где меньше сахара.

Лёгкая пища для ослабленного организма

Во время болезни предпочтение стоит отдавать блюдам, которые легко усваиваются. Куриный бульон, овощные супы и различные каши — отличные варианты для поддержания сил. Они питательны, но не перегружают пищеварительную систему.

Если нет сил стоять у плиты, можно воспользоваться готовыми решениями: порционные супы или каши быстрого приготовления. Достаточно просто разогреть их, чтобы получить полноценный приём пищи, который поможет восстановить энергию.

Польза бульонов, будь то костный, куриный или овощной, давно известна. Они не только насыщают, но и содержат необходимые минералы, которые поддерживают организм в период болезни. Даже если нет времени на долгое приготовление, можно найти готовые бульонные кубики или концентрированные основы, которые значительно упростят процесс.

"Куриный бульон — это классика, и не зря. Он не только согревает, но и содержит вещества, которые могут оказывать лёгкое противовоспалительное действие. А ещё он хорошо усваивается, что важно, когда аппетит снижен. Готовые супы-пюре тоже хороший вариант, главное — смотреть на состав, чтобы там не было избытка соли или специй", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Витамины и поддержка иммунитета без усилий

Иммунная система во время простуды работает на пределе, поэтому ей особенно нужны витамины. Продукты, богатые витамином C — цитрусовые, ягоды, свежая зелень — помогут укрепить защиту организма. Добавление имбиря или мёда в тёплые напитки не только сделает их вкуснее, но и придаст согревающий эффект.

Даже если на подготовку витаминных добавок нет сил, существуют простые альтернативы. Фруктовые и ягодные смеси, имбирный чай в пакетиках — это лёгкий способ обогатить рацион необходимыми элементами, не тратя драгоценную энергию на готовку. Такие небольшие дополнения к привычному рациону могут существенно помочь телу справиться с болезнью.

Важно помнить, что правильный подход к выбору аксессуаров также может влиять на общее самочувствие, подобно тому, как пища поддерживает организм. Неудачно подобранный элемент может создавать дискомфорт, тогда как продуманный выбор, напротив, дополняет и поддерживает.

Иногда, заботясь о своем здоровье, стоит обратить внимание и на другие детали. Например, правильный выбор часов учитывает не только внешний вид, но и анатомические особенности, что делает их комфортным дополнением к образу.

"Витамин C действительно важен для иммунитета, особенно в период простуд. Цитрусовые и ягоды — прекрасные источники, но если нет сил их чистить или готовить, можно обратить внимание на готовые фруктовые смеси или даже на витамин C в форме добавок. Имбирь же обладает противовоспалительными свойствами и помогает улучшить кровообращение, что тоже полезно", — пояснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Даже в период болезни, когда кажется, что ни на что нет сил, важно помнить о пользе движения. Тем не менее, некоторые виды активности, например, плавание, могут нести в себе риски, если подходить к ним неправильно. Важно знать, когда водные упражнения могут навредить.

Современные врачебные практики также совершенствуются. Например, обновление требований к врачам МСЭ призвано снизить вероятность ошибок при определении инвалидности, делая процесс более точным и этичным.

Что поможет быстрее восстановиться Как упростить процесс Тёплое питьё (вода, чай с лимоном/мёдом, морсы) Готовые морсы, травяные чаи в пакетиках Лёгкие супы (куриный бульон, овощные) Готовые супы и каши в порционных упаковках Продукты с витамином C (цитрусовые, ягоды, зелень) Готовые фруктовые и ягодные смеси, имбирный чай в пакетиках

Ответы на популярные вопросы

Каким напиткам стоит отдать предпочтение во время простуды?

Лучше всего пить достаточно тёплой жидкости: воду, некрепкий чай с лимоном и мёдом, морсы. Они помогают восполнить потери жидкости и облегчают симптомы.

Что делать, если совсем нет аппетита, но нужно поесть?

Выбирайте максимально лёгкие и щадящие блюда, которые не требуют усилий для приготовления: куриный бульон, овсяную или рисовую кашу. Готовые супы или каши быстрого приготовления также подойдут.

Какие продукты помогут поддержать иммунитет, если нет сил на готовку?

Обратите внимание на готовые фруктовые и ягодные смеси, которые можно добавить в тёплую воду или кашу. Травяные чаи с имбирём или шиповником также являются хорошим источником витаминов.

Можно ли во время простуды употреблять сладости?

Небольшое количество мёда в напитках допустимо, так как он обладает антисептическими свойствами. Однако злоупотреблять сладостями не стоит, так как избыток сахара может ослаблять иммунную систему.

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