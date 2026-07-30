Минздрав России готовит отмену обязательного 15-минутного регламента для приема пациентов у врача

В России предлагают отменить норматив, ограничивающий время приема пациента у врача 15 минутами. Эту меру считают усредненной и не учитывающей реальные потребности людей в медицинском кабинете.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациентка

Своим мнением поделился академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его расчетам, за смену врач принимает от 25 до 27 человек, но время, необходимое каждому из них, сильно разнится.

"Некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо. А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать", — пояснил Геннадий Онищенко.

Ранее аналогичную позицию высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, назвав текущий стандарт бессмысленным. Эксперт добавил, что для точной постановки диагноза и назначения лечения врачу часто требуется проконсультироваться с коллегами из других специальностей, что также требует дополнительного времени.

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