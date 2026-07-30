Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестиции в 67 млн долларов помогут переработать обгоревшую древесину в Абайской области
Модель на базе нейросети выявляет преддиабет по индексу массы тела и длине бедра
Жители и гости посёлка Солнечное получили доступ к стабильному интернету
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Грядки снова оживут: пустующая земля в середине лета превратилась в ценный скрытый ресурс
Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по уровню зарплат
Дождевые паводки в Якутии усложнили ловлю рыбы из-за рассеивания популяций
Кошка топчет вас лапами не просто так: 5 скрытых сигналов, которые она пытается передать
В Саратовской области зафиксировано снижение цен на помидоры и огурцы

Ученые оценили реальный вклад овощей и рыбы в увеличение продолжительности жизни

Здоровье » Здоровье и профилактика

Большое наблюдательное исследование на данных более 100 тысяч участников подтвердило связь между качеством рациона и продолжительностью жизни. Авторы оценивают потенциальный прирост ожидаемой продолжительности жизни при переходе на здоровый пищевой паттерн в 3-5 лет. Основной эффект ассоциируется с регулярным потреблением продуктов, богатых клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами: овощей, фруктов, цельнозерновых, рыбы и орехов. Одновременное ограничение насыщенных жиров, добавленного сахара и ультрапереработанных продуктов коррелирует с более низкими рисками сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и отдельных онкологических нозологий.

ЗОЖ-напитки
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЗОЖ-напитки

Важно понимать дизайн работы: речь идёт о популяционных кохортных данных, а не о рандомизированном интервенционном испытании. Это значит, что устанавливается статистическая ассоциация, а не строгая причинно-следственная связь для конкретного человека. Участники, придерживающиеся полезного рациона, как правило, также больше двигаются, реже курят, лучше контролируют вес и имеют доступ к медицине. Современные статистические методы позволяют скорректировать эти конфаундеры, но исключить их полностью в наблюдательных данных невозможно. Поэтому цифра "3-5 лет" — это модельная оценка на уровне популяции, а не гарантия для каждого отдельного случая.

Какие продукты дают основной вклад

Анализ пищевых паттернов показывает, что эффект накапливается за счёт сочетания компонентов, а не отдельного "суперпродукта". Клетчатка из цельнозерновых, бобовых, овощей и фруктов поддерживает микробиоту и улучшает гликемический контроль. Длинноцепочечные омега-3 кислоты (ЭПК и ДГК) из жирной морской рыбы снижают воспалительный фон и улучшают липидный профиль. Антиоксиданты и полифенолы растительных продуктов модулируют оксидативный стресс. Синергия этих факторов объясняет снижение общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых причин, зафиксированное в работе.

Напротив, избыток переработанного мяса, напитков с добавленным сахаром, рафинированных углеводов и промышленных трансжиров связывается с ускорением атеросклероза, инсулинорезистентностью и системным воспалением. Исследователи подчёркивают: даже частичная замена одной порции ультрапереработанной еды в день на овощное блюдо или порцию рыбы даёт статистически достоверное улучшение прогноза.

"Наблюдательные данные последовательно показывают: паттерн питания, близкий к средиземноморскому или DASH, ассоциируется с максимальным снижением рисков хронических неинфекционных заболеваний", — подчеркнул нутрициолог, специалист по спортивному и бытовому питанию Алексей Дорофеев. "Но на практике важно не просто "добавить рыбу и орехи", а выстроить рацион так, чтобы полезные продукты вытеснили вредные, а не просто прибавились к ним. Ключевой момент — калорийная адекватность и разнообразие. Для людей с хроническими патологиями (ХБН, ИРЦ, аллергии на рыбу/орехи) стандартные рекомендации требуют корректировки врачом, иначе польза может перевеситься риском обострения".

Питание — часть системы, а не изолянт

Авторы работы и независимые эксперты единодушны: максимальный эффект на долголетие даёт кластер факторов. Регулярная физическая активность (не менее 150 минут умеренной интенсивности в неделю), отказ от курения, контроль алкоголя (в идеале — полный отказ или строгое ограничение) и поддержание здорового веса потенцируют действие диеты. Попытка "откормить" гиподинамию или курение брокколи и лососем не даст заявленных 3-5 лет. Механизмы защиты организма — от аутофагии до эндotelиальной функции — запускаются комплексно.

Практический вывод для читателя: не требуется радикальный переворот рациона за один день. Данные подтверждают эффективность стратегии "малых шагов": ежедневное добавление порции овощей, замена белого хлеба на цельнозерновой, две порции жирной рыбы в неделю, горсть орехов вместо чипсов. Накопленный эффект таких замен за месяцы и годы формирует тот самый защитный фенотип, который фиксируют эпидемиологи.

Экспертная проверка: нутрициолог, специалист по спортивному и бытовому питанию Алексей Дорофеев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Авто
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.