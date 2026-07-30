Измерение шеи предложили использовать как инструмент скрининга избыточного веса у детей

Исследователи установили связь между обхватом шеи (NC) и избыточным весом у детей младшего школьного возраста. Работа показала, что измерение шеи может служить простым инструментом скрининга в условиях ограниченных ресурсов, однако предложенные пороговые значения требуют дальнейшей валидации на более широких выборках.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Толстый ребёнок

Результаты анализа обхвата шеи

Анализ показал сильную положительную корреляцию между обхватом шеи и такими показателями, как вес (r = 0,792), ИМТ (r = 0,723) и обхватом талии (r = 0,797). С помощью ROC-кривых авторы определили оптимальные пороговые значения, при которых измерение шеи с высокой точностью позволяет выявить избыточный вес.

Для мальчиков этот порог составил 27,75 см (чувствительность 88,9%, специфичность 66,2%), для девочек — 26,75 см (чувствительность 100%, специфичность 69,4%). Общий порог для обеих групп определен на уровне 27,25 см. Логистическая регрессия подтвердила, что дети с обхватом шеи выше этих значений имеют значительно более высокие шансы иметь избыточный вес.

Группа Порог NC (см) Чувствительность Специфичность Мальчики 27,75 88,9% 66,2% Девочки 26,75 100% 69,4% Общий 27,25 80,6% 74,3%

Данные таблицы демонстрируют высокую чувствительность метода — он редко пропускает детей с избыточным весом, но реже бывает точен в исключении тех, кто в эту категорию не входит (специфичность ниже 75%).

Методика и данные исследования

Работа представляет собой описательное перекрестное исследование. В нем приняли участие 300 здоровых детей в возрасте от 6 до 11 лет из полугородской местности города Бхаратпур (Непал). Выборка формировалась методом последовательного невероятностного отбора.

Единственный исследователь зафиксировал антропометрические данные: рост, вес, обхват шеи, талии и бедер. Для определения статуса веса использовалось программное обеспечение WHO AnthroPlus и стандарты ВОЗ по ИМТ для данного возраста. Обхват шеи измерялся гибкой лентой в горизонтальной плоскости на уровне щитовидного хряща при условии прямого положения головы.

"Высокая чувствительность метода в данной работе может быть частично обусловлена небольшим количеством детей с избыточным весом в выборке (всего 10,3%), что часто приводит к завышению показателей точности при анализе", — предупредила врач-педиатр Елена Сафонова.

Границы вывода и ограничения

Несмотря на статистическую значимость, результаты имеют ряд ограничений. Во-первых, исследование проведено в одной локации с использованием неслучайной выборки, что мешает переносить эти пороговые значения на детей других этнических групп или регионов.

Во-вторых, перекрестный характер исследования позволяет зафиксировать связь между обхватом шеи и весом, но не доказывает причинно-следственную зависимость. Кроме того, авторы отмечают широкий доверительный интервал в показателях отношения шансов (AOR 20,817; 6,34-68,29), что указывает на низкую точность оценки истинного эффекта.

Практическое значение метода

Измерение обхвата шеи проще в реализации, чем расчет ИМТ, так как не требует специализированного оборудования и высокой квалификации персонала. Метод менее подвержен влиянию кратковременных колебаний веса или вздутия живота, что делает его удобным для массовых школьных осмотров.

Работа подтверждает, что обхват шеи может служить первичным фильтром: дети с показателями выше 27 см могут быть направлены на более детальное обследование. Однако метод не заменяет полноценную диагностику, а лишь дополняет ее в условиях ограниченных ресурсов.

В целом исследование предлагает инструмент для раннего выявления рисков ожирения у детей, но точность предложенных цифр требует подтверждения в многоцентровых исследованиях. Подробные данные доступны в первоисточнике исследования.