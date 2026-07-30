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Мозг не обмануть таблеткой: этот способ возвращает ясность ума без препаратов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Препараты для стимуляции мозговой активности не проходят полноценных клинических испытаний на людях и могут вызывать тяжелую зависимость, а процесс восстановления организма после их приема обходится значительно дороже курса терапии, заявил руководитель лаборатории развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени Б.В. Петровского, доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. В комментарии Pravda.Ru эксперт пояснил, почему искусственное ускорение мыслительных процессов опасно для здоровья нейронов.

Гипноз мужчины
Фото: Pravda.ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Гипноз мужчины

Ранее нейрофизиологи уже предупреждали, что медикаменты для улучшения когнитивных функций формируют привыкание, которое крайне трудно поддается лечению. Специалисты настаивают: для поддержания высокой работоспособности критически важно соблюдать режим отдыха, а не превращать стимуляцию в бесконечный процесс.

Часто подобные попытки обмануть естественную усталость лишь усугубляют скрытые проблемы нервной системы.

По словам Савельева, большинство ноотропов тестируются на культурах клеток, где отсутствуют сосуды и глиальные элементы, или на грызунах, чей уровень организации нервной деятельности несопоставим с человеческим. Глубокие исследования должны проводиться на высших приматах, однако в мировой практике это происходит крайне редко.

"Это препараты, которые люди принимают на свой страх и риск. Они действительно вызывают зависимость и проблемы с выходом, любое применение такого препарата — вход-рубль — выход три. Избавляться от них придется в три раза дольше и в три раза дороже, чем на них садиться", — отметил Савельев.

Причиной жестких ограничений в работе мозга является особый метаболический барьер, пояснил ученый. Нейроны получают питание и избавляются от продуктов жизнедеятельности не через кровь напрямую, а через вспомогательные клетки — глию. Ускорить этот процесс невозможно из-за физиологических пределов скорости обмена веществ. Принудительная стимуляция ведет к накоплению токсичных метаболитов.

Исследования показывают, что даже в естественных условиях во время определенных циклов мозг испытывает дефицит энергии, требуя времени на восстановление.

"Процесс метаболизма ограничен скоростью метаболизма. Быстрее сделать работу практически невозможно. Потому что накапливаются метаболиты, их выведение крайне затруднено и требует времени", — пояснил профессор.

Чрезмерное увлечение химическими помощниками часто связано с желанием получить быстрый результат без усилий, говорит эксперт. Однако искусственная бодрость нередко оказывается иллюзией — как и в случаях, когда кофеин лишь маскирует истощение организма, не давая реального ресурса. Савельев подчеркивает, что единственным безопасным способом развития мозга является напряженная интеллектуальная работа, ограниченная по времени.

Предельный срок эффективной ментальной нагрузки составляет не более четырех часов в день. После этого периода начинается имитация деятельности, так как орган нуждается в перезагрузке. Важно учитывать, что когнитивная усталость диктует выбор самых простых и примитивных решений, мешая созидательному процессу.

Лучшим отдыхом эксперт называет смену деятельности — например, переход от теоретических задач к физическому труду на свежем воздухе. К слову, ученые подтверждают, что регулярная физическая активность помогает системе очистки мозга работать эффективнее.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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