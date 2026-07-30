Не только родинки: онкологи объяснили, какие изменения кожи могут оказаться смертельно опасными

Меланома перестала быть смертным приговором благодаря иммунотерапии и современным лекарствам, но остается одной из самых агрессивных опухолей. Около 70% случаев возникают на чистой коже, а жители северных регионов особенно рискуют из-за интенсивного солнца во время отпусков.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Парадокс северных широт: почему болеют в тени

Статистика онкологических заболеваний кожи в России демонстрирует тревожные цифры: ежегодно фиксируется около 14 тысяч новых случаев меланомы. Примечательно, что крупные мегаполисы, такие как Санкт-Петербург, опережают общероссийские показатели.

Если в среднем по стране выявляется 9,5 случая на 100 тысяч населения, то в северной столице этот индекс достигает 12,2. Эксперты связывают это не только с качеством диагностики, но и со специфическим поведением горожан.

Главным провокатором болезни выступает агрессивный ультрафиолет. Жители северных широт, испытывающие постоянный дефицит солнца, во время отпусков стремятся получить максимальный загар за короткий срок.

В результате кожа получает тяжелые ожоги, которые запускают механизм злокачественного перерождения спустя годы. Ученые предупреждают, что польза солнечного света должна быть строго дозированной, иначе риск повреждения ДНК клеток перевешивает любые положительные эффекты для организма.

"Меланома часто ассоциируется с пожилым возрастом, так как мутации имеют свойство накапливаться. Однако современная медицина видит омоложение пациентов, которые пренебрегали защитой в детстве и юности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правило "гадкого утенка" и ошибки фотозащиты

Основной метод самодиагностики, который рекомендуют онкологи, — это визуальный контроль. Любая родинка или подозрительная ловушка на теле должна оцениваться по принципу отличия от остальных. Если одно образование выбивается из общей картины по форме, цвету или скорости роста, это классический признак "гадкого утенка", требующий немедленного визита к дерматологу.

Важно помнить, что визуальное улучшение кожи, например, при угревой сыпи под солнцем, обманчиво — вред загара для кожи с акне часто проявляется в виде глубоких структурных изменений.

Для эффективной профилактики недостаточно просто купить крем с SPF. Средства защиты требуют регулярного обновления каждые два часа и после каждого контакта с водой. При этом многие совершают системную ошибку, считая, что крем позволяет находиться на пляже весь день.

На самом деле фотозащита призвана лишь минимизировать ущерб от неизбежного пребывания под лучами, но не отменяет необходимости искать тень в часы пиковой активности солнца.

"Раннее обнаружение меланомы дает почти стопроцентный шанс на излечение. Однако люди часто игнорируют новые пятна, считая их возрастными изменениями, тогда как именно самодиагностика кожи спасает жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Революция в терапии: от скальпеля к иммунитету

Лечение меланомы за последние десять лет совершило радикальный скачок. Если раньше врачи полагались в основном на хирургическое иссечение и химиотерапию, которая была малоэффективна против этого типа рака, то сегодня на первый план вышла иммунотерапия.

Эти препараты не атакуют опухоль напрямую, а снимают "тормоза" с иммунной системы пациента, заставляя организм самостоятельно находить и уничтожать злокачественные клетки. Это позволило перевести меланому из категории фатальных недугов в группу контролируемых заболеваний.

Дополнительно применяется таргетная терапия, бьющая по конкретным генетическим мутациям в клетках опухоли. Такие методы лечения стали доступны в рамках государственных программ и ОМС, что открыло доступ к инновациям широкому кругу пациентов.

Уменьшение объема операций также стало трендом: если болезнь поймана вовремя, хирургическое вмешательство становится минимально травматичным, позволяя сохранить качество жизни. Актуальная онкология и диагностика сегодня ориентированы на органосохраняющие подходы.

"Современные лекарства позволяют достигать длительной ремиссии даже на поздних стадиях, когда есть метастазы. Это фундаментальный сдвиг в понимании безопасности терапии", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Миф о меланоме Медицинский факт Развивается только из старой родинки В 70% случаев возникает на здоровом участке кожи Солнце в тени или в облака не опасно УФ-лучи проникают сквозь облака и отражаются от поверхностей Меланома всегда черного цвета Существуют беспигментные (розовые или телесные) формы Защита SPF нужна только на пляже Вредное воздействие накапливается даже при коротких прогулках

Ответы на популярные вопросы о меланоме

Как понять, что родинка стала опасной?

Следите за изменениями по системе ABCDE: асимметрия, неровные края, неоднородный цвет, диаметр более 6 мм и любая динамика (рост, зуд, кровоточивость). Если образование выделяется на фоне остальных — это повод для тревоги.

Почему в пасмурных городах заболеваемость выше?

Сказывается эффект "отложенного солнца". Жители Петербурга или Москвы получают критический солнечный удар во время отпусков на юге, к которому их бледная кожа совершенно не готова.

Правда ли, что меланому теперь лечат без операций?

Хирургия остается золотым стандартом на ранних этапах. Однако при распространении процесса лекарственная иммунотерапия стала настолько эффективной, что позволяет избежать масштабных калечащих операций.

Доступны ли современные лекарства обычным людям?

Да, большинство инновационных препаратов для таргетной и иммунотерапии включены в перечни жизненно важных и предоставляются бесплатно по полису ОМС в специализированных центрах.

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