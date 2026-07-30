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Опасная иллюзия пользы воды: почему безобидное плавание провоцирует непредсказуемый срыв мышц

Здоровье » Здоровье и профилактика

Занятия водными видами спорта часто воспринимаются как панацея от любых проблем с опорно-двигательным аппаратом, однако при определенных диагнозах они могут серьезно навредить. Специалист по ЛФК и массажист Сергей Манастырлы предупредил, что плавание категорически противопоказано в период острого болевого синдрома.

Девушка плавает в море
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка плавает в море

Если пациента "скрутило", любые перемещения в воде способны спровоцировать еще более мощный мышечный спазм, поэтому сначала необходимо купировать приступ медикаментами и обеспечить телу покой. Подобная осторожность важна и для общей профилактики здоровья, так как неверно выбранная нагрузка перегружает системы организма.

Еще одной серьезной преградой является нестабильность позвонков, когда сегменты позвоночника избыточно подвижны относительно друг друга. Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на Манастырлы, в таких случаях вместо плавания требуется стабилизация с помощью корсетов или специфических упражнений. Также к тренировкам нельзя приступать при обострении ревматоидного артрита или анкилозирующего спондилита. В фазе ремиссии плавание допускается, но только после одобрения ревматологом, иначе велик риск вернуть воспалительный процесс в активную стадию.

Реабилитация и польза водной среды

Несмотря на ограничения, вода остается уникальной средой для восстановления при остеохондрозе, протрузиях и сколиозе. Физика процесса такова, что при погружении по шею человек ощущает лишь десятую часть своего реального веса, что минимизирует давление на межпозвоночные диски. Мышцы получают необходимое сопротивление и мягко укрепляются без ударных нагрузок, характерных для бега. Однако врач акцентировал внимание на том, что нарушение техники движений способно перечеркнуть весь терапевтический эффект и усугубить имеющиеся патологии.

"Многие пациенты совершают ошибку, плавая с высоко поднятой головой ("стиль сочинской бабушки"), что создает колоссальное перенапряжение в шейном отделе и ухудшает кровоток", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для тех, кто планирует использовать бассейн как инструмент коррекции осанки, важно помнить о комплексном подходе. Специалисты подчеркивают, что плавание должно дополняться правильным питанием и контролем за биологическими показателями организма. Например, качество жизни после определенного возраста напрямую зависит от способности психики и тела адаптироваться к физическим нагрузкам без лишнего стресса.

Ответы на популярные вопросы о плавании при болях в спине

Можно ли плавать, если есть грыжа позвоночника?

Да, плавание считается одним из лучших способов реабилитации при грыжах, так как водная среда снимает осевую нагрузку. Однако заниматься можно только вне периода обострения и желательно под присмотром инструктора.

Каким стилем лучше плавать для здоровья спины?

Наиболее щадящим и полезным стилем считается плавание на спине или кроль с правильным дыханием (лицо в воду). Брасс без погружения лица вреден для шеи и поясницы из-за избыточного прогиба.

Поможет ли плавание исправить сколиоз у взрослого?

У взрослых плавание помогает укрепить мышечный корсет, уменьшить боли и замедлить прогрессирование болезни. Полностью исправить деформацию костей только упражнениями во взрослом возрасте практически невозможно.

Сколько раз в неделю нужно плавать при остеохондрозе?

Для достижения стабильного лечебного эффекта рекомендуется посещать бассейн 2-3 раза в неделю по 45 минут. Важна регулярность и постепенное увеличение продолжительности сеанса.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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