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Любимый аксессуар портит образ: эксперты указали на критические ошибки в подборе габаритов

Здоровье » Красота

Выбор часов для ежедневного использования требует внимания к форме корпуса, так как именно она определяет стилистическую сочетаемость аксессуара. Как отмечают эксперты, круглые модели считаются базовым решением, подходящим под разные гардеробы. Квадратные или прямоугольные формы подчеркивают строгость делового костюма, в то время как овальные контуры подходят для неформальных и мягких образов.

Часы на запястье
Фото: unsplash.com by Kevin Mueller is licensed under Free to use under the Unsplash License
Часы на запястье

Габариты и функциональное оснащение

Габариты устройства должны соответствовать анатомии запястья, чтобы аксессуар не выглядел громоздким. Бренд-директор часов Sergey Gribnyakov Джаваншир Гаджиев пояснил, что мужские модели с диаметром корпуса более 43 мм и женские от 37 мм могут визуально искажать пропорции руки. Оптимальным выбором эксперт назвал средний диапазон в 34-36 мм, который гармонично смотрится в большинстве случаев. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Гаджиева, при покупке стоит учитывать охват кисти: для женщин маленьким считается показатель до 15 см, для мужчин — менее 17 см.

"При выборе повседневных часов стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на практические опции, такие как влагозащита и индикация даты", - объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для людей с плотным графиком полезным дополнением станет встроенный хронограф, позволяющий замерять временные отрезки. Также Гаджиев выделил значение водонепроницаемости, которая защищает механизм при контакте с водой в бытовых условиях. Смена ремешка позволяет быстро трансформировать облик изделия: кожа подходит для офиса, металл придает долговечность, а яркие цвета актуальны для сезонных акцентов.

Ответы на популярные вопросы о выборе часов

Какая форма корпуса самая универсальная?

Наиболее практичной считается круглая форма, так как она гармонирует с любым стилем — от спортивного до классического.

Как понять, что часы слишком большие?

Если диаметр превышает 43 мм для мужчин или 37 мм для женщин, аксессуар может перетягивать внимание и нарушать визуальные пропорции руки.

Зачем в обычных часах нужен хронограф?

Эта функция полезна для точного измерения коротких интервалов времени, что удобно при планировании дел или активном образе жизни.

Меняет ли ремешок стиль часов?

Да, кожаные ремешки делают модель строгой, металлические браслеты придают универсальность, а тканевые или цветные варианты — неформальный вид.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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