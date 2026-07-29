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Ученые нашли клетки в мозге, связывающие запахи с детскими воспоминаниями

Здоровье

Запах выпечки, аромат травы после дождя или дух старой книги — и внезапно вы снова пятилетний ребёнок на кухне бабушки. Феномен "мадельны Пруста", когда единичное обоняние запускает каскад ярких автобиографических воспоминаний, описан в литературе и показан в кино. Теперь исследование в PLOS Biology указывает на конкретный нейробиологический механизм: долгоживущие гранулярные клетки обонятельного луковицы, формирующиеся в первый день жизни и "настраивающиеся" на приятные запахи первого десятилетия.

Команда Натали Мандарон из Лионского центра невробиологии опросила более 600 волонтёров: большинство вспоминали приятные детские эпизоды, вызванные запахами. Параллельно учёные провели эксперимент на мышах возраста три-четыре недели — аналог раннего детства у человека. Грызуны, чьи гранулярные клетки были временно отключены оптоволокном, теряли притяжение к естественным приятным запахам, в отличие от контрольной группы. Авторы работы предполагают, что эти клетки создают "привилегированные связи" с зонами удовольствия и вознаграждения мозга, что закрепляет позитивные эмоциональные следы на десятилетия.

Как это работает и где границы открытия

Обонятельный луковица — единственная структура мозга, получающая сенсорную информацию без промежуточного таламического фильтра. Гранулярные клетки, рождённые в перинатальный период, сохраняются طوال жизни и обладают высокой пластичностью. По гипотезе авторов, именно ранняя активность этих нейронов формирует устойчивые энграммы, связывающие специфический запах с эмоциональным контекстом. Это объясняет, почему обоняние часто превосходит зрение или слух в яркости эпи소дических воспоминаний.

Однако данные имеют важные ограничения. Оптогенетический эксперимент показывает необходимость гранулярных клеток для *поведенческой реакции* на привычные запахи у мышей, но прямое доказательство их роли в *автобиографической памяти* у людей получено не было. Опрос 600 человек демонстрирует корреляцию, а не причинно-следственную связь. Кроме того, фокус на позитивных переживаниях оставляет в стороне травматические или нейтральные обонятельные воспоминания, которые также могут быть яркими и стойкими.

"Обонятельная память действительно имеет уникальную нейроанатомическую основу: сигнал идёт сразу в лимбическую систему, минуя таламус. Но переносить данные оптогенетики на мышах на феномен автобиографической памяти у взрослого человека можно лишь с большой осторожностью. У людей память реконструктивна, она меняется при каждом вспоминании, и роль гранулярных клеток — лишь один из элементов сложной сети, включающей гиппокамп, миндалевидное тело и префронтальную кору. Для клинической практики важнее понимать: обоняние может быть маркером ранних нейродегенеративных процессов, но как терапевтический инструмент "восстановления утраченных воспоминаний" оно пока не валидирован", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Физико-химик Эрве Тис, директор международного центра молекулярной и физической гастрономии AgroParisTech-INRAE, оценил работу как "захватывающее объяснение вовлечённых зон мозга", но отметил отсутствие анализа негативных воспоминаний. Биофизик Лука Турин (Университет Бакингема) пошёл дальше: по его мнению, исключительная роль обоняния в памяти может быть иллюзией — любая модальность способна вызвать сильные ассоциации, просто обоняние требует точного совпадения стимула, как пароль.

Практический вывод для читателя: способность запахов вызывать детальные воспоминания о детстве имеет нейробиологическое обоснование, но это не делает обоняние "магическим ключом" к подавленным траумам или гарантированным способом диагностики ранней деменции. Если вы замечаете у себя или близких ухудшение обоняния, появление фантомных запахов или потерю способности узнавать привычные ароматы — это повод для консультации невролога, а не для самостоятельных экспериментов с ароматерапией.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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