Россия готовит новую защиту от опасной инфекции: вакцина против менингита вышла на финишную прямую

Биофармацевтическая компания "Петровакс Фарм" подала на регистрацию вакцину против менингококковой инфекции. Препарат защищает от четырех серогрупп бактерий: A, C, Y и W-135. В конце 2025 года завершились III фаза клинических исследований и выпуск первых регистрационных партий. Получение регистрационного удостоверения ожидается летом 2026 года.

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Производство будет развернуто в Подольске Московской области. Проект локализации стартовал в 2022 году с инвестициями более 3 млрд рублей. Заявленная мощность комплекса — свыше 3,5 млн доз в год. По словам президента "Петровакс Фарм" Михаила Цыферова, компания готова запустить выпуск по полному циклу в 2026 году и полностью обеспечить потребности здравоохранения при условии внесения препарата в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Технологический процесс охватывает все этапы: от синтеза собственной фармацевтической субстанции до расфасовки готового продукта. Препарат разработан на базе конъюгированной полисахаридной вакцины, которая используется в Китае с 2021 года. В компании заявляют, что полный цикл производства позволит снизить стоимость прививки минимум на 20% относительно французского аналога.

Помимо внутреннего рынка, компания планирует экспорт в страны СНГ. Запуск предприятия создаст в регионе 70 рабочих мест.

Необходимость запуска производства обусловлена ростом заболеваемости: по данным компании, в 2025 году число случаев менингококковой инфекции выросло на 260% по сравнению с 2024 годом. Летальность при данном заболевании достигает 20%, а развитие болезни может привести к смерти в течение суток.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина