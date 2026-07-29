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ВОЗ включила Минздрав РФ в число 12 регуляторов надзора за медицинскими изделиями

Здоровье » Здравоохранение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила процесс глобальной реформы надзора за медицинскими изделиями. Ведомство опубликовало список органов с переходным статусом (tWLA), результаты экспертиз которых теперь официально рекомендовано признавать в других странах. В перечень вошли регуляторы США, Евросоюза, Великобритании, Китая, Японии, России и еще ряда технологически развитых государств. Это решение кардинально меняет правила игры на рынке сложного медоборудования — от высокоточных томографов до имплантатов и биочипов.

Врач изучает медицинские документы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Врач изучает медицинские документы

Механизм регуляторного доверия

Современные медицинские технологии — кардиостимуляторы, роботизированные хирургические системы и диагностический софт на базе ИИ — становятся настолько сложными, что проверка их безопасности требует колоссальных ресурсов. Даже для крупных государств проведение полной независимой экспертизы каждого нового прибора превращается в финансовую и административную ловушку.

Чтобы избежать дублирования проверок и простоя инноваций на границах, ВОЗ внедрила концепцию "регуляторного доверия". Суть проста: если надежное ведомство в одной стране (например, в США или Китае) уже проверило новый стент на безопасность, национальный регулятор другой страны может использовать эти данные для регистрации изделия у себя. Это не означает автоматического одобрения — окончательное решение и ответственность остаются за местными властями, но процесс сокращается в разы.

"Сближение надзорных подходов позволяет более рационально использовать экспертные знания. Это критически важно для медицины высоких технологий, где задержка в регистрации даже на несколько месяцев может стоить пациентам шанса на выздоровление", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

От "строгих правил" к измеримым стандартам

Новая система WLA (WHO Listed Authorities) приходит на смену устаревшей концепции "строгих регуляторов" (SRA). Раньше доверие основывалось преимущественно на статусе страны. Теперь статус регулятора зависит от прозрачных индикаторов эффективности: того, как ведомство отслеживает побочные эффекты, как инспектирует заводы и насколько быстро реагирует на сообщения об отказах техники.

Временный статус tWLA — это своеобразный испытательный срок. Регуляторы Бразилии, Сингапура, Канады и Южной Кореи уже подтвердили свою компетенцию, но им предстоит пройти полную процедуру оценки, чтобы закрепить позиции в глобальной сети обмена данными.

Что это значит для пациента и рынка

Основная цель реформы — сделать так, чтобы качественные медицинские изделия попадали в больницы быстрее. Снижение административных барьеров уменьшает логистические цепочки и, в перспективе, влияет на итоговую стоимость высокотехнологичной помощи.

Параллельно ВОЗ продвигает Соглашение по борьбе с пандемиями, принятое в мае 2025 года. Этот документ должен упростить обмен информацией о патогенах и ускорить трансфер медицинских товаров в условиях кризиса. И хотя ряд стран, включая Россию, ранее высказывали опасения по поводу влияния таких соглашений на национальный суверенитет, вектор на создание единого пространства медицинской безопасности остается приоритетным для ВОЗ.

Для пациента такая "глобализация надзора" означает дополнительный уровень защиты: если прибор признан опасным в одной части мира, информация об этом по каналам WLA моментально дойдет до всех участников сети, позволяя оперативно приостановить эксплуатацию бракованных партий.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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