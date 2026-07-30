Новые требования к врачам МСЭ помогут снизить риск ошибок при назначении инвалидности

Министерство труда и социальной защиты утвердило новые образовательные стандарты для врачей и экспертов, занимающихся освидетельствованием граждан с ограничениями здоровья. Программа профессиональной переподготовки сфокусирована на точности диагностики, юридической грамотности и психологической поддержке людей с инвалидностью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Пересмотр правил подготовки кадров стал частью масштабного обновления законодательства о реабилитации. В 2025 году ведомство уже выпустило серию документов, регламентирующих социально-бытовую, средовую и педагогическую помощь. Новый учебный план призван унифицировать подходы специалистов бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по всей стране.

Чему научат экспертов МСЭ

Учебный курс разделен на три тематических блока, охватывающих юридические, медицинские и этические аспекты работы. Первый модуль посвящен правовым вопросам профилактики инвалидности и социальной защиты. Специалисты изучат актуальные нормы законодательства, которые определяют порядок взаимодействия государства и гражданина в сфере здравоохранения.

Второй блок сосредоточен на методике проведения экспертизы. Здесь разбираются алгоритмы оценки состояния здоровья и методы восстановления функций организма. Третий модуль касается основ профессиональной этики и психологии — это направление критически важно для работы с людьми в сложных жизненных обстоятельствах, когда эксперт должен сохранять объективность, оставаясь тактичным.

"Четкая структура обучения помогает снизить риск ошибок при установлении группы инвалидности. Специалист должен не просто знать приказы, но и понимать, как правильно применять критерии оценки в нестандартных ситуациях, чтобы пациент получил необходимую помощь без избыточных бюрократических барьеров", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Квалификационные требования к специалистам

Итоговая аттестация по новой программе подразумевает не только теоретический зачет, но и решение ситуационных задач. Документ содержит конкретные примеры заданий, которые имитируют реальные случаи из практики МСЭ.

После обучения специалист обязан подтвердить владение следующими навыками:

безошибочное определение факта инвалидности, ее группы и причин возникновения;

фиксация сроков и времени наступления нетрудоспособности;

формирование персональных стратегий абилитации и реабилитации;

проведение углубленного анализа результатов экспертизы для разных медицинских целей.

Параллельно с обучением Минтруд внедрил единый стандарт профориентации для людей с инвалидностью. Это должно облегчить процесс интеграции граждан в трудовую деятельность и сделать систему помощи более комплексной.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова