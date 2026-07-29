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Холера возвращается: почему смертность от забытой болезни выросла на 175%

Здоровье » Здоровье и профилактика

Для большинства жителей развитых стран холера давно превратилась в историческую справку или сюжет старой компьютерной игры. Однако реальность такова, что за последние пять лет мир столкнулся с беспрецедентным ростом заболеваемости этой инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зарегистрированных случаев с 2021 по 2025 год увеличилось на 175%, достигнув отметки в 615 тысяч. 2025 год и вовсе стал самым смертоносным за десятилетие: болезнь унесла жизни 7600 человек в 33 странах.

Эпедимия холера
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Эпедимия холера

Парадокс холеры: смертельная простота

Холера — одна из самых легкоизлечимых болезней, если терапия начата вовремя. Бактерия Vibrio cholerae не обладает сложными механизмами разрушения органов; она убивает исключительно через стремительное обезвоживание. Проффузная диарея способна лишить организм жидкости и электролитов всего за несколько часов, что приводит к летальному исходу.

Основное средство спасения — раствор для оральной регидратации, представляющий собой смесь чистой воды, сахара и солей. В тяжелых случаях требуются внутривенные вливания и антибиотики. При наличии доступа к медицинской помощи смертность от холеры составляет менее 1%. Однако здесь кроется главный тупик: и причина болезни, и ее лекарство связаны с водой. Для спасения пациента нужна абсолютно чистая вода, которая в зонах вспышек является дефицитом.

"Холера наглядно показывает разрыв между возможностями современной медицины и реальными условиями жизни в кризисных регионах. Несмотря на наличие эффективных протоколов лечения, отсутствие базовой санитарии превращает излечимую инфекцию в масштабную угрозу. В таких условиях ключевую роль играет не только наличие лекарств, но и организация маршрутов помощи, чтобы пациент попал к врачу до развития критического обезвоживания", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Почему болезнь возвращается

Статистика ВОЗ отражает лишь верхушку айсберга. Из-за отсутствия лабораторий и систем наблюдения во многих странах реальное число заболевших может достигать 4 миллионов в год. Основной удар приходится на регионы с тремя критическими факторами:

  • Стихийная урбанизация, при которой строительство жилья опережает развитие канализации.
  • Климатические катаклизмы: наводнения загрязняют источники питьевой воды, а засуха заставляет людей использовать сомнительные водоемы.
  • Вооруженные конфликты, разрушающие инфраструктуру и вынуждающие тысячи людей жить в переполненных лагерях беженцев.

Примером катастрофического сценария стал Судан в 2026 году. После начала столкновений более трети медицинских учреждений страны перестали функционировать. В результате уровень летальности при вспышке холеры там подскочил до 13,7%, что почти в 14 раз превышает порог адекватной медицинской помощи, установленный ВОЗ.

Вакцинация и дефицит ресурсов

Существует недорогая и эффективная пероральная вакцина, дающая защиту на несколько лет. Однако глобальный спрос на нее стабильно превышает предложение. Чтобы спасти больше жизней во время активных вспышек, медики вынуждены переходить на схему с одной дозой вместо положенных двух. Это обеспечивает краткосрочную защиту большему числу людей, но подчеркивает хрупкость системы глобального здравоохранения.

Параметр Ситуация в 2025–2026 гг.
Средняя смертность в клиниках Менее 1%
Смертность вне медучреждений До 13,7% (в зонах конфликта)
Доступ к чистой воде Отсутствует у 2 млрд человек в мире

История холеры учит: болезнь отступает не тогда, когда бактерия слабеет, а там, где создаются надежные системы очистки воды и канализации. До тех пор, пока инвестиции в инфраструктуру остаются недостаточными, холера будет возвращаться всякий раз, когда цивилизованные условия жизни оказываются разрушены.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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