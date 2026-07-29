Секрет джазовых импровизаций: почему творчество без правил полезно для психики

Музыкальная импровизация — это не только искусство, но и мощный тренажёр для нейронных сетей. Исследование, проведённое специалистами Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), показало, что в моменте создания нового мелодического хода мозг работает принципиально иначе, чем при исполнении заученного материала. Ключевое отличие заключается в способности "отключать" внутреннего критика, что открывает путь к чистому творческому самовыражению.

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Как мозг "выключает" самоцензуру

Музыка считается мультимодальным стимулом: она одновременно задействует слуховые центры, механизмы восприятия паттернов, эмоциональные зоны и моторную кору. Однако характер активности резко меняется, когда музыкант переходит от воспроизведения памяти к импровизации.

Данные фМРТ-сканирования опытных джазовых пианистов выявили специфический паттерн: в момент спонтанного творчества деактивируется дорсолатеральная префронтальная кора. Этот участок отвечает за самомониторинг, оценку ошибок и социальную цензуру — по сути, за того самого "внутреннего критика", который заставляет нас сомневаться в правильности действий. Параллельно с этим активируется медиальная префронтальная кора, связанная с формированием индивидуального авторского стиля и самовыражением.

Детская нейропластичность и "инстинкт творца"

Если у профессионалов импровизация опирается на годы тренировок и базу готовых схем, то у детей механизмы выглядят иначе. Исследователи из UCSF под руководством доцента Карен Барретт изучили активность мозга детей, у которых ещё нет музыкального багажа. В ходе эксперимента им предлагали сначала сыграть простую гамму, а затем — те же ноты в свободном порядке.

Результаты показали, что импровизация у детей характеризуется масштабной деактивацией сенсорных узлов мозга (на картах активности эти зоны окрашивались синим цветом). У детей ещё не сформирован "взрослый" механизм художественного голоса, но их мозг при импровизации активнее задействует структуры вознаграждения. Это позволяет предположить, что способность к творчеству — это врождённый механизм, а не только результат долгого обучения.

Аспект Опытные музыканты Дети / Начинающие Префронтальная кора Активация центра самовыражения Формирование первичных творческих сетей Система вознаграждения Стабильная активность Повышенная активность в ответ на новизну Внутренняя цензура Снижена (позволяет совершать "ошибки") Минимальна в силу возраста/опыта

Почему творчество полезно каждому

Главный вывод учёных заключается в том, что импровизация — это фундаментальный процесс, который мы используем в повседневной жизни постоянно: от подбора слов в разговоре до решения бытовых задач. Творческая активность помогает мозгу оставаться гибким и менее "ригидным".

"Спонтанное творчество полезно не только как тренировка когнитивных способностей, но и как естественный антидепрессант. Когда человек отключает контроль и просто пробует новое — будь то музыка, рисование или рукоделие — мозг получает дофаминовое подкрепление. Для здоровья нервной системы важно не само качество 'продукта', а процесс выхода за рамки привычных алгоритмов", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Практическое значение этих данных в том, что для получения пользы от творчества не обязательно быть профессионалом. Процесс генерации новых идей в любой форме — раскрашивание, вышивка или подбор аккордов — активирует систему вознаграждения мозга и снижает уровень стресса, вызванного перфекционизмом.

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