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Новая технология выявляет скрытые нарушения сердечного ритма на ранних стадиях

Здоровье » Здоровье и профилактика

Компактное устройство способно выявлять мерцательную аритмию на ранних стадиях, предотвращая развитие ишемического инсульта. Технология нацелена на поиск нарушений сердечного ритма, которые часто протекают бессимптомно и становятся фатальной неожиданностью для пациента.

Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

"Мерцательная аритмия — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых катастроф. Опасность в том, что человек может годами не чувствовать перебоев в работе сердца, пока не случится тромбоэмболия. Портативные системы мониторинга позволяют вовремя заметить хаотичную электрическую активность предсердий и начать антикоагулянтную терапию, которая снижает риск инсульта в несколько раз", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Как нарушение ритма приводит к инсульту

При мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий) верхние камеры сердца сокращаются неритмично и слишком быстро. Из-за этого кровь внутри них застаивается, что создает идеальные условия для формирования сгустков. Если тромб отрывается, он током крови направляется в мозг, закупоривает артерию и вызывает обширный инсульт.

Основная проблема диагностики заключается в эпизодическом характере расстройства. На обычном приеме у врача ЭКГ может показать норму, если в этот конкретный момент приступа не было. Новое решение обеспечивает длительный контроль, фиксируя кратковременные сбои, которые обычно ускользают от внимания медиков.

Метод диагностики Эффективность выявления
Стандартная ЭКГ Низкая (фиксирует только постоянную форму)
Суточный мониторинг (Холтер) Средняя (зависит от частоты приступов)
Новое устройство Высокая (за счет длительного или непрерывного контроля)

Использование подобных гаджетов не означает постановку диагноза искусственным интеллектом. Любое уведомление системы о "подозрительном ритме" — это лишь сигнал для записи на консультацию к кардиологу и проведения полноценного медицинского обследования.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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