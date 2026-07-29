Хруст останется, а лишний жир исчезнет: найден неожиданный способ изменить картофель фри

Картофель фри и другие продукты, приготовленные в раскаленном жире, ценятся за хрустящую корочку и яркий вкус. Однако во время обжаривания продукт впитывает огромное количество масла, что резко повышает его калорийность и содержание насыщенных жиров. Регулярное употребление такой пищи напрямую связано с риском развития ожирения и гипертонии. Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) нашли способ снизить вред популярных закусок, изменив саму механику процесса жарки.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Мужчина ест бургер в ресторане фастфуда

Ученые выяснили, что комбинирование традиционного фритюра с микроволновой энергией позволяет значительно сократить время приготовления и ограничить поглощение масла, сохранив при этом привычную текстуру и вкус картофеля.

Физика процесса: почему картофель впитывает жир

В начале жарки крошечные поры внутри картофеля заполнены водой, что не оставляет места для жира. Однако при нагревании влага превращается в пар и выходит наружу. В этот момент внутри ломтика образуется отрицательное давление, которое, подобно вакуумному насосу, втягивает масло в пустые пространства. Данные исследования показывают, что до 90% времени жарки продукт находится в состоянии такого "всасывания".

"Разогрев продукта микроволнами создает избыточное давление пара, которое выталкивает влагу и одновременно препятствует проникновению масла внутрь. С точки зрения профилактики болезней сердца, это перспективная технология, так как она позволяет снизить общее потребление калорий и насыщенных жиров без резкого отказа от привычного рациона", — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

Преимущество электромагнитных волн

При классическом способе нагрев идет снаружи внутрь. Микроволновая энергия, напротив, проникает глубоко в структуру картофеля. Под воздействием волн частотой 2,45 ГГц и 5,8 ГГц молекулы воды начинают колебаться быстрее, что вызывает интенсивное парообразование по всему объему ломтика. Это создает положительное внутреннее давление, работающее как барьер для кипящего масла.

В ходе экспериментов и компьютерного моделирования ученые фиксировали температуру, давление, объем и влажность картофеля. Результаты подтвердили: микроволновое воздействие ускоряет выход влаги и сокращает общее время пребывания продукта в масле. Однако использование только микроволн делает картофель мягким и рыхлым — привычная "золотистая корочка" при таком методе не образуется.

Гибридный метод: меньше жира, больше хруста

Оптимальным решением стала гибридная система. Обычное масло отвечает за создание хрустящей поверхности и классического аромата, а микроволны обеспечивают быстрый прогрев сердцевины и препятствуют избыточному впитыванию жира. Такой подход позволяет выпускать продукт с пониженным содержанием калорий, сохраняя его привлекательность для потребителя.

Метод обжарки Результат Классический фритюр Хрустящая корочка, но высокое содержание жира из-за всасывания масла Только микроволны Минимальный жир, быстрый выход влаги, но мягкая и вязкая текстура Гибридный метод Пониженное содержание жира при сохранении традиционной хрусткости

Профильные специалисты уже рассматривают возможность внедрения микроволновых генераторов в промышленные конвейерные фритюрницы. Это экономически доступное решение, которое способно сделать категорию фастфуда чуть более безопасной для здоровья сосудов и обмена веществ.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов