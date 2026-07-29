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Скрытая атака на гортань: почему химический аэрозоль вейпа опаснее табачного дыма

Здоровье » Здоровье и профилактика

Популярность вейпов и электронных систем доставки никотина часто опирается на миф об их относительной безопасности. Однако химический состав паров и специфика их воздействия на слизистые оболочки заставляют пересмотреть это убеждение. Вдыхание аэрозолей, содержащих токсичные компоненты, напрямую коррелирует с поражением тканей гортани, легких и полости рта.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Химический состав и термический фактор

Основная опасность электронных сигарет заключается не только в никотине, но и в составе жидкостей для испарения. При нагревании глицерин и пропиленгликоль могут образовывать формальдегид и акролеин — вещества с доказанным канцерогенным действием. Ситуация усугубляется наличием ароматизаторов, которые при вдыхании вызывают раздражение эпителия.

Помимо химических соединений, в аэрозоле обнаруживаются микрочастицы тяжелых металлов, таких как никель, свинец и хром. Они попадают в пар из элементов нагревательной спирали. Накопление этих металлов в тканях провоцирует хроническое воспаление, которое является фундаментом для злокачественного перерождения клеток.

Риски для дыхательной системы

В отличие от обычного сигаретного дыма, пар вейпа глубже проникает в нижние отделы легких за счет мелкодисперсной структуры. Это вызывает специфические повреждения альвеол и мелких бронхов. Регулярное воздействие горячего пара на гортань и полость рта приводит к сухости слизистых, нарушению микрофлоры и появлению микротравм.

Орган Механизм повреждения
Полость рта Химические ожоги слизистой, стоматиты, изменение ДНК клеток десен.
Гортань Хронический ларингит, вызванный постоянным термическим и химическим раздражением.
Легкие Оседание тяжелых металлов, развитие облитерирующего бронхиолита.

Мнение специалиста

Особую тревогу врачей вызывает популярность вейпинга среди молодежи. Отсутствие привычного запаха гари и маркетинговое продвижение «безопасного парения» скрывают реальную токсическую нагрузку на организм, который находится в стадии формирования.

"Регулярное использование электронных систем доставки никотина поддерживает постоянный воспалительный процесс в верхних дыхательных путях. Хроническое воспаление — это прямой путь к дисплазии и злокачественным новообразованиям, так как клетки вынуждены постоянно регенерировать в агрессивной химической среде", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Важным фактором остается и «эффект перехода»: использование электронных девайсов часто не заменяет курение, а дополняет его или становится первым шагом к традиционному табаку, увеличивая общую дозу канцерогенов.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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