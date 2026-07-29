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Симптомы отступили, болезнь осталась: одна ошибка возвращает лечение к самому началу

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Самовольный отказ от приема медикаментов сразу после исчезновения острых симптомов обнуляет результаты терапии, заявил клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В комментарии Pravda.Ru эксперт объяснил, почему строгое соблюдение графиков и дозировок является определяющим фактором выздоровления.

Мужчина принимает таблетку
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Мужчина принимает таблетку

Ранее социологические опросы показали, что каждый третий россиянин регулярно сокращает курс лечения ради экономии. Исследования подтверждают: треть соотечественников осознанно уменьшают количество назначенных врачом препаратов, пытаясь снизить расходы на аптечную корзину.

По словам фармаколога, пациент не обладает достаточными компетенциями, чтобы самостоятельно корректировать схему лечения. Многие современные препараты обладают накопительным эффектом: облегчение наступает быстро, но для закрепления результата необходимо поддерживать определенную концентрацию действующего вещества в организме на протяжении недель. При этом важно следить за качеством медикаментов, так как выявленная недостаточная дозировка в аптечных партиях может свести на нет усилия даже при дисциплинированном приеме.

"Если доктор сказал, что надо пить не меньше месяца, значит, надо пить не меньше месяца, многие препараты дают эффективность здесь и сейчас, а закрепление результата будет только через месяц. И этот месяц надо, чтобы препарат держался в определенной концентрации в организме", — пояснил Кондрахин.

Специалист подчеркнул, что вопрос высокой стоимости терапии можно решить легально через консультацию с фармацевтом, не рискуя здоровьем. На рынке представлены как оригинальные разработки, так и доступные аналоги. Особое внимание стоит уделить препаратам из списка ЖНВЛП, цены на которые жестко контролируются государством. Однако даже при наличии бюджетных аналогов бесконтрольное самоназначение минералов для красоты или здоровья способно привести к опасным нарушениям в работе внутренних систем.

Если бросить лечение на полпути, произойдет либо откат к начальной точке болезни, либо полная потеря времени, предупреждает врач. Например, при терапии дефицитных состояний обследование перед приемом железа позволяет избежать маскировки более тяжелых патологий, требующих длительного внимания.

"Да, хочется бросить иногда лечение. Но есть одна проблема, мы организму дали лекарствами условно костыль. Теперь его надо подкрепить и дальше он сам справится. А мы берем этот костыль и сразу выбиваем, когда прекращаем самовольно лечение", — резюмировал доктор.

Ситуация осложняется и внешними факторами, которые пациенты редко принимают в расчет. Медики напоминают, что даже привычка к курению способна сделать стандартную терапию неэффективной или опасной. Также критическую роль играет рацион питания: зафиксированы случаи, когда обычный завтрак провоцирует токсичность лекарств из-за биохимической несовместимости продуктов с активными компонентами таблеток.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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