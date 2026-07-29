Врачи раскрыли правду о сроках годности: почему многие продукты можно есть намного дольше, чем кажется

Калифорния стала первым штатом США, который на законодательном уровне решил бороться с путаницей в маркировке продуктов. Новый закон вводит обязательные стандарты для дат на упаковках, чтобы врачи, экологи и потребители наконец перестали выбрасывать еду, которая на самом деле безопасна для здоровья.
До сих пор производители использовали более 50 различных формулировок: "годен до", "рекомендуется употребить до", "лучше всего до" и просто даты без пояснений. Это приводило к тому, что люди из страха отравиться выбрасывали качественные продукты, ориентируясь на "срок годности", который на самом деле указывал лишь на пик вкуса, а не на безопасность.
Принятый закон сокращает этот список до двух понятных категорий. Первая — "Best if Used By" (лучше использовать до) будет указывать на качество: после этой даты продукт может изменить текстуру или аромат, но не станет токсичным. Вторая — "Use By" (использовать до) предназначена для скоропортящихся товаров, где риск развития бактерий реально существует.
Медицинское сообщество подчеркивает: большинство консервированных продуктов и сухих круп остаются безопасными месяцы и даже годы после даты, указанной на этикетке, если упаковка не повреждена. Основная проблема заключается не в самой еде, а в восприятии потребителя, который путает биологическую порчу с изменением органолептических свойств.
"Стандартизация маркировки — это шаг к снижению необоснованной тревожности. Часто люди выбрасывают еду при малейшем отклонении даты, хотя риск отравления в таких случаях минимален. Важно понимать, что хронические заболевания или снижение иммунитета требуют более строгого подхода, но для здорового человека небольшая просрочка по качеству не опасна", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
|Тип маркировки
|Что означает на практике
|Качество (Best By)
|Продукт может стать менее хрустящим или ароматным, но не вызывает инфекций.
|Безопасность (Use By)
|После этой даты резко возрастает риск роста патогенных микроорганизмов.
Специалисты по токсикологии напоминают, что никакая этикетка не заменит здравый смысл и базовую проверку. Существуют объективные признаки, при которых еду нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах, даже если до конца срока годности еще далеко.
К критическим маркерам относятся вздутие жестяных банок или пластиковых упаковок (признак жизнедеятельности бактерий ботулизма или брожения), наличие видимой плесени (микотоксины проникают глубоко внутрь продукта) и резкий неприятный запах. В случае с сырым мясом, рыбой и молочными продуктами риск всегда выше, поэтому здесь стоит строго придерживаться дат на упаковке.
Если банка не деформирована, нет ржавчины и вздутия, содержимое обычно остается безопасным годами. Под воздействием времени может измениться цвет или мягкость продукта, но риск отравления при этом не растет.
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