Врачи раскрыли правду о сроках годности: почему многие продукты можно есть намного дольше, чем кажется

Калифорния стала первым штатом США, который на законодательном уровне решил бороться с путаницей в маркировке продуктов. Новый закон вводит обязательные стандарты для дат на упаковках, чтобы врачи, экологи и потребители наконец перестали выбрасывать еду, которая на самом деле безопасна для здоровья.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Ассортимент продуктовых покупок на полу кухни с чеком

Две надписи вместо десятков вариантов

До сих пор производители использовали более 50 различных формулировок: "годен до", "рекомендуется употребить до", "лучше всего до" и просто даты без пояснений. Это приводило к тому, что люди из страха отравиться выбрасывали качественные продукты, ориентируясь на "срок годности", который на самом деле указывал лишь на пик вкуса, а не на безопасность.

Принятый закон сокращает этот список до двух понятных категорий. Первая — "Best if Used By" (лучше использовать до) будет указывать на качество: после этой даты продукт может изменить текстуру или аромат, но не станет токсичным. Вторая — "Use By" (использовать до) предназначена для скоропортящихся товаров, где риск развития бактерий реально существует.

В чем разница между порчей и потерей вкуса

Медицинское сообщество подчеркивает: большинство консервированных продуктов и сухих круп остаются безопасными месяцы и даже годы после даты, указанной на этикетке, если упаковка не повреждена. Основная проблема заключается не в самой еде, а в восприятии потребителя, который путает биологическую порчу с изменением органолептических свойств.

"Стандартизация маркировки — это шаг к снижению необоснованной тревожности. Часто люди выбрасывают еду при малейшем отклонении даты, хотя риск отравления в таких случаях минимален. Важно понимать, что хронические заболевания или снижение иммунитета требуют более строгого подхода, но для здорового человека небольшая просрочка по качеству не опасна", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Тип маркировки Что означает на практике Качество (Best By) Продукт может стать менее хрустящим или ароматным, но не вызывает инфекций. Безопасность (Use By) После этой даты резко возрастает риск роста патогенных микроорганизмов.

Как понять, что продукт опасен

Специалисты по токсикологии напоминают, что никакая этикетка не заменит здравый смысл и базовую проверку. Существуют объективные признаки, при которых еду нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах, даже если до конца срока годности еще далеко.

К критическим маркерам относятся вздутие жестяных банок или пластиковых упаковок (признак жизнедеятельности бактерий ботулизма или брожения), наличие видимой плесени (микотоксины проникают глубоко внутрь продукта) и резкий неприятный запах. В случае с сырым мясом, рыбой и молочными продуктами риск всегда выше, поэтому здесь стоит строго придерживаться дат на упаковке.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать просроченные консервы?

Если банка не деформирована, нет ржавчины и вздутия, содержимое обычно остается безопасным годами. Под воздействием времени может измениться цвет или мягкость продукта, но риск отравления при этом не растет.

Нужно ли выбрасывать яйца сразу после даты на коробке?

В холодильнике яйца хранятся значительно дольше указанного срока. Проверить их свежесть можно, опустив в воду: свежее яйцо тонет, испорченное — всплывает из-за накопления газов.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова