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Медики МВД получили больше власти: какие болезни теперь обязаны выявить у задержанного за 24 часа

Здоровье » Здравоохранение

Система медицинского обеспечения в учреждениях МВД России переходит на новые стандарты. Вступившие в силу изменения в федеральное законодательство расширили полномочия штатных врачей медико-санитарных частей (МСЧ). Теперь специалисты ведомства официально закреплены в изоляторах временного содержания (ИВС) и центрах для несовершеннолетних правонарушителей, что должно систематизировать первичную помощь в местах лишения свободы.

Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете

До недавнего времени присутствие постоянного медперсонала было гарантировано лишь в спецприемниках для иностранных граждан. С февраля 2025 года ситуация изменилась: регламентирован четкий порядок осмотра, диагностики и эвакуации пациентов из всех типов режимных учреждений ведомства. Это решение направлено на раннее выявление опасных патологий, которые в условиях скученности могут привести к вспышкам инфекций.

Диагностика в первые сутки: что ищут врачи

Согласно новым правилам, каждый поступивший в ИВС обязан пройти медицинский фильтр в течение первых 24 часов. Базовый осмотр включает измерение температуры, проверку состояния кожных покровов и слизистых, а также обязательный скрининг на наличие паразитарных заболеваний (чесотка, педикулез). Подобная бдительность продиктована необходимостью санитарной безопасности спецконтингента и сотрудников.

В задачи медика МСЧ входит не только выявление инфекций. Врачи обязаны распознавать острые психические расстройства и поведенческие нарушения, которые могут представлять угрозу для самого задержанного или окружающих. При выявлении подозрений на инфекцию или тяжелое состояние пациента переводят в медицинский изолятор либо в специально выделенную камеру до принятия решения о госпитализации.

"Своевременное выявление инфекционных и паразитарных заболеваний в закрытых учреждениях — это вопрос не только помощи конкретному человеку, но и профилактики групповой заболеваемости. В условиях ИВС крайне важно быстро отсечь риски распространения чесотки или опасных инфекций, а также оценить психологическую стабильность человека, чтобы предотвратить острые состояния", — объяснила врач-терапевт, специалист по профилактике Анна Кузнецова.

Безопасность персонала и техническое оснащение

Работа медиков в ИВС сопряжена со специфическими рисками, поэтому их доступ к подопечным разрешен только в сопровождении конвоя. Это касается и выездных бригад скорой помощи. Если пациенту требуется лечение в гражданском стационаре, его размещают в спецпалатах, оборудованных для охраны и изоляции.

Новый регламент строго прописывает перечень необходимых медицинских укладок (наборов) для МСЧ. В арсенале врача обязательно должны быть средства для:

  • купирования анафилактического шока;
  • экстренной профилактики парентеральных инфекций (передающихся через кровь);
  • забора биоматериала при подозрении на особо опасные инфекции;
  • санитарной обработки при педикулезе.

Ограничения при этапировании

Медицинский контроль становится решающим фактором и при перемещении заключенных между учреждениями. Перед отправкой на этап проводится повторный осмотр. Если у человека выявлены признаки заразного заболевания или резкое ухудшение здоровья, врачи выносят заключение о негодности к транспортировке. Этапирование приостанавливается до полного выздоровления или стабилизации состояния.

Параллельно с реформами в МВД, Министерство юстиции рассматривает возможность внедрения платных медицинских услуг в СИЗО ФСИН. Эта инициатива призвана дать заключенным доступ к консультациям узких специалистов, которых нет в штате тюремных больниц, однако проект все еще находится в стадии обсуждения.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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