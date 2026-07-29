Миллиардные контракты и экстренные вылеты: в правительстве пересмотрели будущее воздушной помощи

Правительство расширило полномочия госкорпорации "Ростех" в сфере экстренной медицины. Теперь под профильным содействием системе здравоохранения официально понимается не только эксплуатация вертолетов и самолетов с медицинскими модулями, но также их проектирование, закупка и обслуживание. Одновременно с этим Наблюдательный совет госкорпорации получил право отчуждать акции "Национальной службы санитарной авиации" (НССА) третьим лицам по согласованию с кабмином.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Вертолет МОЗКМ у больницы

НССА, созданная в 2017 году, долгое время выступала ключевым звеном в системе медицинской эвакуации. С 2018 по 2021 год структура обладала монопольным статусом единого поставщика услуг в большинстве регионов. На период 2025–2026 годов география работы в статусе единственного исполнителя сузилась до 23 субъектов, однако в их число вошли регионы с наиболее сложной логистикой и высокими бюджетами: Якутия, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Ежегодный объем заказов только в этих четырех территориях превышает 5 млрд рублей.

"Региональный охват и перечень задач санитарной авиации в России требуют гибкого управления флотом и ресурсами. Передача акций НССА потенциальным инвесторам или партнерам может быть связана с необходимостью привлечения капитала для обновления авиапарка и расширения сервисной базы в труднодоступных районах", — объяснил финансовый консультант Илья Кравцов.

Техническая база и операционные показатели

Основу воздушного флота службы составляют машины отечественного производства — вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат", выпускаемые Казанским вертолетным заводом. На данный момент авиапарк включает 76 единиц техники в равной пропорции. За шесть лет работы экипажи выполнили почти 40 тысяч вылетов, оказав помощь 42 тысячам пациентов в 53 регионах страны.

Финансовые показатели деятельности оператора подтверждают масштаб проекта: с 2018 года НССА заключила более 2,1 тысячи государственных контрактов на общую сумму 30,7 млрд рублей. В ближайших планах — диверсификация флота. К вертолетным бригадам добавятся самолеты Объединенной авиастроительной корпорации, что позволит эффективнее выполнять межбольничную эвакуацию на дальние расстояния.

Параметр деятельности НССА Текущие данные Общий объем госконтрактов (2018-2025) Более 30,7 млрд рублей Численность авиапарка 76 вертолетов (38 Ми-8 и 38 "Ансатов") Количество спасенных пациентов Более 42 000 человек

"Санавиация — это критически важный этап маршрутизации пациента в экстренном состоянии. Для больного с острым коронарным синдромом или тяжелой травмой время доставки в профильный центр определяет прогноз выживания. Стандартизация оборудования вертолетов медицинскими модулями позволяет начинать терапию уже в воздухе", — подчеркнул врач анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы

Кто принимает решение об использовании санавиации?

Решение о медицинской эвакуации воздушным судном принимает лечащий врач или врачебная комиссия на основании медицинских показаний, когда состояние пациента требует быстрой транспортировки, которую невозможно обеспечить наземным транспортом.

Какое оборудование есть на борту?

Медицинские модули вертолетов НССА оснащены системами мониторинга жизненных показателей, аппаратами ИВЛ и дефибрилляторами, что фактически превращает борт в мобильную палату интенсивной терапии.