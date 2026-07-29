Эпилепсию теперь можно контролировать дома: беспроводная система следит за мозгом круглые сутки

Американская компания Epitel Inc. привлекла 26 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B. Полученные средства направят на расширение коммерческого доступа к платформе беспроводной электроэнцефалографии (ЭЭГ). Система Remi представляет собой носимое устройство для дистанционного мониторинга, которое позволяет фиксировать приступы у пациентов в домашних условиях, не ограничивая их повседневную активность.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медик готовит оборудование для ЭЭГ

Как работает носимая ЭЭГ-система

Традиционная электроэнцефалография требует фиксации множества электродов на голове пациента и его нахождения в стационаре, что часто мешает зафиксировать спонтанные приступы в естественной среде. Система Remi решает эту проблему за счет миниатюрных датчиков, которые крепятся к коже и передают данные по беспроводному каналу. Пациент может находиться дома, ходить на работу и спать в привычной обстановке, пока устройство непрерывно записывает электрическую активность мозга.

Роль искусственного интеллекта в диагностике

Важной частью платформы является облачная система Remi Vigilenz. Она интегрирована с алгоритмами машинного обучения, которые обучены распознавать паттерны нейронной активности, характерные для эпилептических приступов. Искусственный интеллект автоматически отмечает подозрительные эпизоды в записи, что значительно сокращает время, которое врач тратит на расшифровку многочасовых или многодневных данных мониторинга.

"Дистанционный мониторинг позволяет сократить время до постановки диагноза и подбора адекватной терапии. Однако важно понимать, что ИИ — это вспомогательный инструмент для сортировки данных, окончательное решение о типе приступа и назначении препаратов всегда остается за врачом-неврологом", — объяснил врач-невролог, специалист по заболеваниям головного мозга Артём Синицын.

Почему важен домашний мониторинг

Многие формы эпилепсии сложно диагностировать во время краткосрочного осмотра или рутинной ЭЭГ, длящейся 15-20 минут. Нередко патологическая активность проявляется только во сне или при определенных физических нагрузках. Система Remi фактически превращает длительный мониторинг из сложной госпитальной процедуры в доступную услугу, которую можно проводить без отрыва от жизни.