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Первые годы решают многое: экранное время в младенчестве связали с будущими проблемами обучения

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Анализ данных о развитии детей выявил связь между временем использования экранов в раннем возрасте и последующим снижением успеваемости и объема рабочей памяти. Исследование показало, что влияние гаджетов распределяется неравномерно: наиболее чувствительными периодами оказались младенчество и период перед началом школьного обучения. Работа указывает на важность времени воздействия, но не доказывает прямую причинно-следственную связь.

ребенок сидит за компьютером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок сидит за компьютером

Что показал анализ данных

Исследователи обнаружили, что дети, проводившие больше времени перед экранами в определенные периоды, спустя годы демонстрировали более низкие академические результаты (в возрасте 9 лет) и худшие показатели рабочей памяти (в 10,5 лет). Общий объем экранного времени на протяжении всего детства также коррелирует с успеваемостью в школе.

Авторы подчеркивают, что даже небольшое увеличение ежедневного времени просмотра может иметь значение для всей популяции детей, смещая результаты значительного числа учащихся в сторону ухудшения.

Как проходило наблюдение

Работа представляет собой лонгитюдное исследование (длительное наблюдение за одной группой людей). В нем приняли участие 502 ребенка из когорты GUSTO (Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes).

Методика сбора данных включала:

  • Опрос родителей об экранном времени детей в шести разных возрастных точках с 1 года до 8 лет.
  • Последующее тестирование академической успеваемости и рабочей памяти в более старшем возрасте.

Такой подход позволил авторам учесть семейные и средовые факторы, которые часто игнорируются в краткосрочных исследованиях.

Период воздействия Связь с когнитивными функциями
Младенчество (около 1 года) Наиболее сильная отрицательная связь с будущими результатами
Возраст 2-3 года Значимых связей не выявлено
Предшкольный возраст (около 6 лет) Повторное проявление связи с успеваемостью

Таблица демонстрирует нелинейный характер влияния экранов: мозг ребенка оказывается уязвим в разные этапы развития.

Критические окна чувствительности

Наибольший эффект был зафиксирован в возрасте одного года. Исследователи полагают, что это "окно повышенной чувствительности", когда развивающийся мозг особенно уязвим к вытеснению живых обучающих взаимодействий экранным временем.

Второй пик влияния приходится на 6 лет — период начала формального школьного обучения. Это означает, что привычки использования гаджетов влияют на развитие не только в первые годы жизни, но и в моменты перехода к новым социальным и образовательным ролям.

"Статистическая связь между экранным временем и когнитивными функциями не означает, что гаджеты напрямую повреждают мозг. Вероятнее всего, здесь работает механизм замещения: время, проведенное с экраном, отнимает время у активного общения и игры, которые критически важны для формирования нейронных связей в эти периоды", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Ограничения и выводы

Работа опирается на данные, предоставленные родителями, что может вносить погрешность в точность учета времени. Кроме того, исследование не учитывало качественные характеристики контента, тип используемых устройств и присутствие взрослых во время просмотра.

Результаты подтверждают рекомендации ВОЗ и Американской академии педиатрии об ограничении экранов до 18-24 месяцев, однако работа не позволяет утверждать, что существует "безопасный" порог времени для каждого ребенка индивидуально. Для уточнения выводов необходимы исследования, анализирующие содержание материалов, которые смотрят дети.

Данные опубликованы в World Journal of Pediatrics.

Ответы на популярные вопросы

Доказывает ли работа, что экраны вредны?

Она выявляет статистическую связь между длительным просмотром и более слабыми когнитивными показателями, но не доказывает прямую причинность.

В каком возрасте влияние наиболее сильно?

Наиболее выраженная связь зафиксирована в младенчестве (около 1 года) и перед школой (в 6 лет).

Что именно ухудшается у детей?

Показатели академической успеваемости к 9 годам и объем рабочей памяти к 10,5 годам.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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