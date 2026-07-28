Цена финансовой нестабильности: почему стресс из-за денег ускоряет биологический возраст нервной системы

Постоянная нехватка денег на протяжении жизни физически меняет структуру мозга и ускоряет его старение после 50 лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо, проанализировав когнитивные показатели и социально-экономический бэкграунд более чем тысячи добровольцев в возрасте от 50 до 80 лет.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука кладет монету в розовую копилку

Как финансовый стресс "выключает" память

Исследование базируется на серии тестов, оценивавших скорость мышления, объем оперативной памяти и исполнительные функции участников. У группы с самым низким уровнем дохода показатели снижались значительно интенсивнее, чем у сверстников с финансовой подушкой безопасности. Авторы работы выделяют два основных пути, которыми бедность разрушает интеллект.

Во-первых, это биологическое воздействие хронического стресса. Гормональный фон людей, живущих в условиях постоянной неопределенности, характеризуется стабильно высоким уровнем кортизола. Это вещество в долгосрочной перспективе токсично для гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование долгосрочных воспоминаний и обучение. Фактически, мозг работает на износ, пытаясь решить базовые вопросы выживания, что приводит к преждевременному израсходованию когнитивного резерва.

Во-вторых, социально-экономический статус определяет качество "входящего материала". Ограниченный доступ к сбалансированному питанию, своевременной медицине и непрерывному образованию лишает нейронную сеть необходимых стимулов. Мозг человека, лишенного интеллектуального разнообразия и качественной профилактики сосудистых заболеваний, быстрее подвергается дегенеративным изменениям.

"Длительный стресс из-за нехватки ресурсов провоцирует воспалительные процессы в организме, которые затрагивают и центральную нервную систему. Когда человек десятилетиями находится в режиме выживания, его мозг теряет пластичность, что после 60 лет проявляется в виде ускоренной когнитивной деградации", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Когнитивный разрыв: цифры и факты

Результаты позволяют говорить о "социальной предрасположенности" к деменции. Исследователи обнаружили, что разрыв в когнитивных способностях между богатыми и бедными группами становится наиболее выраженным к 65-70 годам.

Фактор влияния Последствия для мозга Низкий доход Снижение объема серого вещества, замедление реакций Хронический дефицит Раннее развитие деменции и когнитивного дефицита Доступ к медицине Накопление сосудистых патологий, повреждающих нейроны

Американские ученые призывают не рассматривать эти данные как приговор, но указывают на необходимость системной поддержки пожилых людей. Восполнение дефицита социальных связей и интеллектуальной нагрузки может частично компенсировать негативное влияние прошлого финансового опыта.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын