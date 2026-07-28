Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомат обогнал робота на кассе: мощный Exeed RX продают дешевле базовой комплектации
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Золотистый, пышный и влажный: как приготовить пышный кекс со сгущенкой и цитрусовой свежестью
Кризис теплоснабжения: в Омской области задолженности компаний достигли 794 млн рублей
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Замкнутое пространство довело до предела: привычные мелочи превратили вояж в зону вражды
Страх перед первой колонкой: ошибки новичков приведут к серьезному повреждению двигателя
Вместо привычных тарталеток: как запечь хрустящие чашечки из салями с сочной начинкой
До запуска остались считаные недели: телескоп "Нэнси Грейс Роман" завершил ключевой этап подготовки

Цена финансовой нестабильности: почему стресс из-за денег ускоряет биологический возраст нервной системы

Здоровье » Ваше здоровье

Постоянная нехватка денег на протяжении жизни физически меняет структуру мозга и ускоряет его старение после 50 лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо, проанализировав когнитивные показатели и социально-экономический бэкграунд более чем тысячи добровольцев в возрасте от 50 до 80 лет. 

Рука кладет монету в розовую копилку
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рука кладет монету в розовую копилку

Как финансовый стресс "выключает" память

Исследование базируется на серии тестов, оценивавших скорость мышления, объем оперативной памяти и исполнительные функции участников. У группы с самым низким уровнем дохода показатели снижались значительно интенсивнее, чем у сверстников с финансовой подушкой безопасности. Авторы работы выделяют два основных пути, которыми бедность разрушает интеллект.

Во-первых, это биологическое воздействие хронического стресса. Гормональный фон людей, живущих в условиях постоянной неопределенности, характеризуется стабильно высоким уровнем кортизола. Это вещество в долгосрочной перспективе токсично для гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование долгосрочных воспоминаний и обучение. Фактически, мозг работает на износ, пытаясь решить базовые вопросы выживания, что приводит к преждевременному израсходованию когнитивного резерва.

Во-вторых, социально-экономический статус определяет качество "входящего материала". Ограниченный доступ к сбалансированному питанию, своевременной медицине и непрерывному образованию лишает нейронную сеть необходимых стимулов. Мозг человека, лишенного интеллектуального разнообразия и качественной профилактики сосудистых заболеваний, быстрее подвергается дегенеративным изменениям.

"Длительный стресс из-за нехватки ресурсов провоцирует воспалительные процессы в организме, которые затрагивают и центральную нервную систему. Когда человек десятилетиями находится в режиме выживания, его мозг теряет пластичность, что после 60 лет проявляется в виде ускоренной когнитивной деградации", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Когнитивный разрыв: цифры и факты

Результаты позволяют говорить о "социальной предрасположенности" к деменции. Исследователи обнаружили, что разрыв в когнитивных способностях между богатыми и бедными группами становится наиболее выраженным к 65-70 годам.

Фактор влияния Последствия для мозга
Низкий доход Снижение объема серого вещества, замедление реакций
Хронический дефицит Раннее развитие деменции и когнитивного дефицита
Доступ к медицине Накопление сосудистых патологий, повреждающих нейроны

Американские ученые призывают не рассматривать эти данные как приговор, но указывают на необходимость системной поддержки пожилых людей. Восполнение дефицита социальных связей и интеллектуальной нагрузки может частично компенсировать негативное влияние прошлого финансового опыта.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Этаж-изгой: почему верхние квартиры в России стали трофейным активом
Аналитика
Этаж-изгой: почему верхние квартиры в России стали трофейным активом
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Шоу-бизнес
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Популярное
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН

Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.

Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Последние материалы
Английский шик на шести сотках: как сделать идеальную кромку газона, которой не страшен мороз
Киноманские ожидания рухнули: первые обзоры "Человека-паука" выявили системные ошибки Marvel
Главный страх русского человека: экс-ведущая Первого канала — о том, что пугает россиян сильнее всего
Мотор заглох, а опасность только начинается: пустой бак на трассе требует непривычного решения
Пять минут до идеальной кожи: вечерняя практика, которая заменит ботокс и тяжелый тональный крем
Этаж-изгой: почему верхние квартиры в России стали трофейным активом
Дом превратился в свалку вещей: три базовых принципа организации пространства вернули уют
Власти Ярославской области изымают земельный участок из-за опасных отходов завода
Ормузский пролив изменил маршруты: Индия начала переключать нефтяные закупки на новые страны
Отпечатки на грани возможного: чьи ноги оставили отпечатки 1,43 миллиона лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.