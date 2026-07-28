Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц

Ученые из Университета Кюсю (Япония) обнаружили способ "пробуждения" стволовых клеток мышц, работа которых замедляется при старении. Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, открывают перспективы для терапии возрастной мышечной атрофии (саркопении) и восстановления тканей после длительной неподвижности.

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Основную роль в регенерации мускулатуры играют так называемые клетки-сателлиты. Это стволовые клетки, расположенные вокруг скелетных мышечных волокон. В ответ на микротравмы, возникающие при физических нагрузках, они активируются и начинают делиться, восстанавливая поврежденные волокна или формируя новые. Однако с возрастом этот механизм дает сбой: клетки-сателлиты остаются в состоянии покоя, что ведет к прогрессирующей слабости мышц.

Почему мышцы перестают восстанавливаться

Главным сигналом для активации клеток-сателлитов служит белок HGF (фактор роста гепатоцитов). Ранее исследователи установили, что у пожилых организмов концентрация этого белка не снижается, но он перестает "срабатывать". Причиной стала химическая модификация — нитрование. Под воздействием пероксинитрита (соединения, образующегося при взаимодействии свободных радикалов азота и кислорода) структура HGF меняется, и он теряет способность связываться с рецепторами стволовых клеток.

Уровень свободных радикалов в организме естественным образом растет в процессе старения и при хронических заболеваниях. В результате белок-сигнализатор оказывается "поврежденным", и мышечная ткань теряет способность к эффективному самообновлению.

Экспериментальное решение задачи

В ходе нового исследования японские ученые протестировали соединения, способные защитить белки от химических атак реактивных молекул. Наилучшие результаты показало вещество трисульфид липоевой кислоты (LASSS). В лабораторных условиях оно не только предотвращало нитрование HGF, но и усиливало его сродство к рецепторам клеток-сателлитов.

Для проверки эффекта на живых организмах LASSS добавляли в питьевую воду мышам. Даже при кратковременном ограничении подвижности конечностей (модель атрофии из-за неиспользования мышц) у животных, получавших препарат, уровень поврежденного нитрованием HGF был существенно ниже, чем в контрольной группе.

"Клетки-сателлиты — это фактически ремонтная бригада наших мышц. То, что ученым удалось найти способ предотвратить их 'спячку' через защиту сигнальных белков, дает надежду на создание препаратов для поддержки здоровья пожилых людей и пациентов с выраженной мышечной потерей при онкологических заболеваниях", — отметил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Ограничения и перспективы

Несмотря на обнадеживающие результаты, работа находится на стадии фундаментального исследования. Эксперименты на мышах подтвердили биологическую концепцию, но до клинических испытаний на людях необходимо пройти несколько этапов. Предстоит выяснить, насколько безопасен длительный прием LASSS и сможет ли он реально остановить потерю мышечной массы у человека.

Фактор Что показало исследование Проблема Химическое повреждение (нитрование) белка HGF блокирует регенерацию мышц. Решение Использование соединения LASSS для защиты сигнальных путей. Текущий статус Доказано на клеточных моделях и молодых мышах с временной атрофией.

Проблема нитрования белков актуальна не только для ортопедии. Сходные процессы накопления поврежденных протеинов наблюдаются при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных патологиях. Технология защиты белков от окислительного и нитративного стресса в будущем может стать основой для терапии широкого спектра возрастных нарушений.

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Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова