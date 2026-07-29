Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твердый капучино в стакане: как превратить растворимый кофе и сгущенку в желейный шедевр
Чем тише старт, тем громче результат: возвращение к тренировкам держится на семи шагах
Покос только злит зеленого монстра: почему триммер не спасает от борщевика и что делать вместо этого
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Дорого, стильно, свежо: 9 безупречных белых вещей, которые выглядят на миллион
Всего 20 минут вместо долгого ожидания: создан способ печати контактных линз под форму глаза
Двадцать три года ловили чужаков: рыбы Волги показали, кто на самом деле держит оборону
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего

Гром среди ясного неба: сигналы, которые большинство принимает за обычное недомогание

Здоровье » Ваше здоровье

Резкая головная боль в сочетании с мышечной слабостью в конечностях — критический повод для вызова экстренных служб. Эти проявления часто становятся первыми индикаторами острого нарушения мозгового кровообращения, требующего медицинского вмешательства в течение первых часов.

Приступ сильной головной боли
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приступ сильной головной боли

Ключевые признаки нарушения кровообращения

Классическая клиническая картина инсульта не всегда начинается с обморока. Часто патология проявляется через специфический неврологический дефицит. Помимо интенсивной головной боли, врачи выделяют моторные нарушения: человек теряет способность координировать движения рук или ног, ощущает одностороннее онемение или внезапную "ватность" в мышцах.

Нарушение речи — еще один маркер поражения головного мозга. Это может быть как невнятное произношение (дизартрия), так и полная неспособность понимать окружающих или формулировать фразы. Даже если эти симптомы выражены слабо, они указывают на сбой в работе центральной нервной системы.

"Сочетание цефалгии с двигательными нарушениями — это прямой сигнал о сосудистой катастрофе. При инсульте критически важно соблюдать правило 'золотого часа', когда медицинская помощь наиболее эффективна для спасения клеток мозга", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Алгоритм действий при подозрении на инсульт

При подозрении на сосудистое поражение мозга необходимо использовать тест FAST (Лицо-Рука-Речь-Время). Нужно попросить человека улыбнуться, поднять обе руки вверх и произнести простое предложение. Если лицо перекошено, одна рука падает или речь звучит странно — время работает против пациента.

Симптом Как проверить
Слабость в руках Попросить поднять обе руки перед собой — одна будет опускаться.
Перекос лица Попросить оскалить зубы или улыбнуться — угол рта может быть опущен.
Речевой дефицит Попросить назвать свое имя или повторить простую фразу.

Почему нельзя ждать самопроизвольного улучшения

Инсульт опасен своей способностью протекать в скрытой форме. Транзиторные ишемические атаки (так называемые "микроинсульты") могут проявляться кратковременной слабостью или двоением в глазах, которые проходят через несколько минут. Однако это не означает выздоровление — такие эпизоды часто предшествуют обширному инсульту с необратимым повреждением тканей.

Игнорирование легкой симптоматики повышает риски тяжелой инвалидизации. Современные методы терапии, такие как тромболизис, позволяют растворить тромб и восстановить кровоток в мозге, но их применение ограничено жестким временным интервалом с момента появления первых жалоб.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Чем тише старт, тем громче результат: возвращение к тренировкам держится на семи шагах
Покос только злит зеленого монстра: почему триммер не спасает от борщевика и что делать вместо этого
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Дорого, стильно, свежо: 9 безупречных белых вещей, которые выглядят на миллион
Всего 20 минут вместо долгого ожидания: создан способ печати контактных линз под форму глаза
Двадцать три года ловили чужаков: рыбы Волги показали, кто на самом деле держит оборону
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Гром среди ясного неба: сигналы, которые большинство принимает за обычное недомогание
Средний чек автокредита в России вырос до 1,57 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.