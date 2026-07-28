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Исследователи выяснили, как почки запускают восстановление после повреждений

Здоровье » Здравоохранение

Исследователи из Университета Тулейна выяснили, как почки восстанавливают популяцию иммунных клеток после повреждений. Результат помогает понять механизмы естественного заживления тканей, но пока не предлагает готовых методов лечения.

Почки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почки

Работа была сосредоточена на резидентных макрофагах — специализированных иммунных клетках, которые постоянно находятся в почках. В здоровом состоянии они очищают орган от погибших тканей, следят за отсутствием инфекций и координируют восстановление после травм. Однако при остром повреждении почек эти клетки могут гибнуть, что затрудняет заживление и повышает риск развития хронической болезни почек.

Чтобы проследить процесс восстановления иммунной защиты, группа под руководством профессора микробиологии и иммунологии Сюэбина Циня использовала специализированную модель на мышах и метод секвенирования РНК единичных клеток. Этот подход позволил наблюдать за каждой отдельной клеткой в динамике.

Анализ показал, что восстановление происходит не через простое замещение утраченных элементов, а через сложный молекулярный обмен сигналами между макрофагами и эпителиальными клетками почек. Эпителий быстро начинает вырабатывать химические сигналы, которые привлекают новые макрофаги в зону повреждения. По мере прибытия эти клетки меняют свой статус: из провоспалительных они превращаются в поддерживающие регенерацию тканей.

Биофизик Алексей Корнилов отмечает, что выявление конкретных молекулярных сигналов, которые управляют миграцией и трансформацией клеток, позволяет в будущем создавать препараты, стимулирующие правильное заживление органа и предотвращающие переход острого повреждения в хроническую форму.

Исследование, опубликованное в журнале Cells, описывает механизм регенерации на клеточном уровне. Однако авторы не приводят данных о том, насколько точно модель на мышах воспроизводит этот процесс у людей, и какие именно химические соединения служат сигналами для рекрутинга макрофагов.

Экспертная проверка:
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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