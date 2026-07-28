Исследователи выяснили, как почки запускают восстановление после повреждений

Исследователи из Университета Тулейна выяснили, как почки восстанавливают популяцию иммунных клеток после повреждений. Результат помогает понять механизмы естественного заживления тканей, но пока не предлагает готовых методов лечения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Почки

Работа была сосредоточена на резидентных макрофагах — специализированных иммунных клетках, которые постоянно находятся в почках. В здоровом состоянии они очищают орган от погибших тканей, следят за отсутствием инфекций и координируют восстановление после травм. Однако при остром повреждении почек эти клетки могут гибнуть, что затрудняет заживление и повышает риск развития хронической болезни почек.

Чтобы проследить процесс восстановления иммунной защиты, группа под руководством профессора микробиологии и иммунологии Сюэбина Циня использовала специализированную модель на мышах и метод секвенирования РНК единичных клеток. Этот подход позволил наблюдать за каждой отдельной клеткой в динамике.

Анализ показал, что восстановление происходит не через простое замещение утраченных элементов, а через сложный молекулярный обмен сигналами между макрофагами и эпителиальными клетками почек. Эпителий быстро начинает вырабатывать химические сигналы, которые привлекают новые макрофаги в зону повреждения. По мере прибытия эти клетки меняют свой статус: из провоспалительных они превращаются в поддерживающие регенерацию тканей.

Биофизик Алексей Корнилов отмечает, что выявление конкретных молекулярных сигналов, которые управляют миграцией и трансформацией клеток, позволяет в будущем создавать препараты, стимулирующие правильное заживление органа и предотвращающие переход острого повреждения в хроническую форму.

Исследование, опубликованное в журнале Cells, описывает механизм регенерации на клеточном уровне. Однако авторы не приводят данных о том, насколько точно модель на мышах воспроизводит этот процесс у людей, и какие именно химические соединения служат сигналами для рекрутинга макрофагов.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов