Хирурги Склифа вылечили пациента со свищом, мучившим его 17 лет

Хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского применили новую для России методику лечения желудочно-плеврального свища. Комбинация вакуумной терапии и эндоскопических технологий позволила восстановить здоровье пациента, который почти два десятилетия жил с дренажной трубкой после тяжелой аварии. Случай уникален тем, что врачам удалось победить хроническую инфекцию в тканях, где ранее уже устанавливались сетчатые импланты.
Желудочно-плевральный свищ — это патологический канал, соединяющий желудок с полостью вокруг легкого. В данном клиническом случае он возник как осложнение травмы, полученной в ДТП. Через это отверстие желудочный сок и пища попадали в грудную клетку, вызывая постоянное гнойное воспаление. Свищ имел выход наружу в области ребер, из-за чего больной был вынужден ежедневно делать перевязки и носить дренаж в течение 17 лет.
Предыдущие попытки лечения оказались безуспешными. Ситуацию осложняли ранее установленные сетчатые протезы, которые со временем превратились в очаг инфекции. В таких условиях обычное ушивание канала бесполезно: измененные воспалением ткани не срастаются, и отверстие открывается снова под воздействием агрессивной среды желудка.
"Желудочно-плевральный свищ — одна из самых тяжелых патологий в торакальной хирургии. Постоянный контакт плевральной полости с кислым содержимым желудка исключает спонтанное заживление. Здесь требовался многостадийный подход, чтобы сначала санировать очаг, а затем герметизировать его", — объяснил врач анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
Для решения задачи хирурги Склифа объединили усилия торакальных специалистов и эндоскопистов. Лечение разделили на три четких фазы:
|Метод
|Роль в лечении
|Вакуумная терапия
|Удаление экссудата, стимуляция грануляций, борьба с инфекцией
|Эндоскопия
|Закрытие дефекта изнутри желудка без травматичного доступа
Через полтора месяца после вмешательства контрольное обследование подтвердило полную герметичность тканей. Свищевой ход исчез, а признаки инфекции полностью купированы. Пациент впервые за 17 лет избавился от боли и необходимости носить внешние дренажи.
Данная стратегия показала, что даже при застарелых гнойных осложнениях комбинация современных физических методов воздействия (вакуума) и малотравматичной хирургии дает шанс на полное восстановление. Подобные операции требуют специфического оборудования и высокой квалификации команды в области гнойной хирургии.
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