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Минздрав пересмотрит список важных лекарств: новые препараты могут попасть в систему госзакупок

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Комиссия Минздрава России в начале августа 2026 года приступает к обсуждению обновленного списка лекарств для включения в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и программу высокозатратных нозологий (14 ВЗН). Ревизия охватит более 20 наименований, среди которых средства для лечения онкогематологических заболеваний, диабета, редких патологий и тяжелых поражений легких. Процесс отбора демонстрирует жесткую фильтрацию: некоторые позиции возвращаются на стол экспертов после прошлогодних отказов, а часть препаратов для терапии ВИЧ неожиданно исчезла из финальной повестки.

Фармацевт рассматривает таблетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт рассматривает таблетки

Онкология и редкие болезни: вторая попытка

Значительная часть кандидатов на включение в ЖНВЛП — это дорогостоящие препараты для узких групп пациентов. Среди них — мосунетузумаб компании Roche для лечения фолликулярной лимфомы. Несмотря на то что ранее производитель отзывал заявку, теперь ведомство готово рассмотреть её повторно. Также в фокусе экспертов теклистамаб (J&J) против множественной миеломы и белумосудил (Sanofi), применяемый при иммунных осложнениях после трансплантации органов.

Особое внимание уделяется равулизумабу. Это средство для лечения редких состояний, таких как пароксизмальная ночная гемоглобинурия и миастения гравис. В прошлом году комиссия отклонила заявку из-за разногласий в подсчетах числа потенциальных пациентов: если пациентские организации говорят о сотнях и тысячах нуждающихся, то клинические данные требуют более точной верификации для оценки нагрузки на бюджет.

"Включение препарата в перечень ЖНВЛП — это не только вопрос доступности лекарства для граждан, но и обязательство государства по его финансированию. Эксперты тщательно взвешивают фармакоэкономическую эффективность: цена за курс лечения должна соответствовать клиническому результату. Если производитель не предоставляет четких данных о пользе или отказывается снижать стоимость до приемлемого уровня, комиссия закономерно блокирует заявку", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Диабет и муковисцидоз: импортозамещение и ценовые войны

Ситуация с эртуглифлозином для пациентов с диабетом 2-го типа иллюстрирует процесс смены поставщиков на российском рынке. После того как американская MSD ушла с рынка и её препарат исключили из ЖНВЛП, в список претендует аналогичный продукт от отечественного производителя "Лайф Сайнсес ОХФК", зарегистрированный в прошлом году.

Одной из самых сложных тем остается закупка комбинированной терапии для лечения муковисцидоза (ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор). Вопрос упирается в стоимость и происхождение лекарств. Французская Sanofi (поставщик оригинальной "Трикафты") обозначила ценовой порог, ниже которого поставки станут невозможными. Параллельно на включение в список претендует аргентинский аналог, однако к его регистрационному досье у регуляторов ранее возникали вопросы из-за нехватки данных для расчетов.

ВИЧ и обезболивание: изменения в списках

Неожиданно из повестки исчезли антиретровирусные препараты рилпивирин и каботегравир, хотя ранее они успешно прошли документальную экспертизу. Причины их исключения из обсуждения на текущем этапе не уточняются. В то же время шансы на попадание в перечень есть у российского анальгетика лумекефамида ("Тафалгин"). Это средство для купирования хронической боли уже представлено на рынке и теперь может получить статус жизненно важного, что упростит его закупки для больниц.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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