Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Subaru готовит возвращение легенды: культовые WRX снова выйдут на дороги с мощными моторами
Шерстяной водопад: когда обычная линька превращается в скрытый симптом болезни
Врачи Республики Коми освоили лазерное лечение варикозной болезни по ОМС
Инженеры создали дрон, который одинаково уверенно летает в воздухе и плавает под водой
В Омске благоустраивают до пяти аварийных участков за день
Минздрав пересмотрит список важных лекарств: новые препараты могут попасть в систему госзакупок
Биометрия поможет фанатам Pokémon получить доступ к редким картам
Жёсткий совет коллегам по цеху: Раймонд Паулс объяснил, почему пора уходить со сцены
В Адмиралтейском районе увеличивают число машино-мест на Ломоносова и Ярославской

Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов по тысячам исков из-за детской присыпки с тальком

Здоровье » Здравоохранение

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson (J&J) намерен направить 5,5 миллиарда долларов на закрытие масштабного судебного конфликта, связанного с безопасностью детской присыпки. Проект мирового соглашения охватывает порядка 76 тысяч исков. Потребители утверждают, что гигиенические средства на основе талька были загрязнены асбестом, что спровоцировало развитие онкологических заболеваний, включая рак яичников и мезотелиому.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Суть претензий и научный контекст

Основные жалобы истцов сосредоточены на том, что чистый тальк при добыче может соседствовать с залежами асбеста — известного канцерогена. Попадание волокон асбеста в организм через дыхательные пути или слизистые оболочки связывают с риском развития мезотелиомы и специфических форм рака. Несмотря на то что в 2020 году компания вывела с рынка США присыпку на основе талька, заменив её составом из кукурузного крахмала, шлейф судебных разбирательств растянулся на десятилетия.

"Длительные судебные процессы вокруг талька подчеркивают важность изучения отдаленных последствий использования средств гигиены. Для пациента принципиально понимать: если есть подозрения на канцерогенное влияние компонентов продукта, переход на альтернативные составы, такие как кукурузный крахмал, является рациональным шагом профилактики", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

График выплат и условия сделки

Предложенная схема предусматривает два основных этапа финансирования: 3 миллиарда долларов в 2027 году и 2,5 миллиарда в 2028-м. Однако юристы, представляющие интересы пострадавших, полагают, что итоговая нагрузка на компанию может достичь 7 миллиардов долларов. Это связано с тем, что соглашение фиксирует суммы выплат по конкретным случаям, но не ограничивает общее число участников.

Для вступления сделки в силу требуется согласие 95% истцов. Руководство J&J формально не признает вину, заявляя о безопасности продукции, однако стремится закрыть вопрос, чтобы прекратить имиджевые и финансовые потери от бесконечных процессов.

История разбирательств: от первых исков до Британии

Первый серьезный прецедент возник еще в 1997 году, когда Дарлин Кокер пыталась доказать связь своей мезотелиомы с присыпкой, но тогда дело закрыли из-за нехватки улик. С тех пор ситуация изменилась: суды начали вставать на сторону пациентов, назначая компенсации в десятки и сотни миллионов долларов.

Год/Период Резонансные решения и суммы
2016-2018 гг. Серия выплат от $70 млн до $81 млн по делам о раке яичников и миеломе
2023 г. Присуждение $18,8 млн онкопациенту в Калифорнии
2025 г. Вердикт суда в Лос-Анджелесе о взыскании $966 млн в пользу семьи умершей женщины

География исков расширяется: осенью 2023 года первые коллективные обращения поступили в суды Великобритании. Около 3 тысяч человек требуют компенсацию в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов. Это указывает на то, что проблема вышла за пределы юридического поля США и приобрела глобальный характер.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Еда и рецепты
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
УАЗ испытывает новые модели автомобилей в условиях климата Египта
Последствия урагана в Ростове-на-Дону: почему леса стали опасными
Невидимый враг в вашей крови: революция в лечении гепатита С и главная ловушка скрытой инфекции
Лужа стала ловушкой для двигателя: одна ошибка водителя может привести к дорогому ремонту
Китайские электромобили Avatr резко набрали ход в России: за неделю поставлен рекорд регистраций
Чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2026 года составила 78,4 млрд рублей
Молодёжный слёт африканцев пройдёт в Пушкинском заповеднике Псковской области
Грейпфрут из "атомного сада": как радиация подарила миру ярко-красный сорт Rio Red
Вологодская область стала лидером Северо-Запада по стоимости топлива
Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов по тысячам исков из-за детской присыпки с тальком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.