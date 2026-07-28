Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов по тысячам исков из-за детской присыпки с тальком

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson (J&J) намерен направить 5,5 миллиарда долларов на закрытие масштабного судебного конфликта, связанного с безопасностью детской присыпки. Проект мирового соглашения охватывает порядка 76 тысяч исков. Потребители утверждают, что гигиенические средства на основе талька были загрязнены асбестом, что спровоцировало развитие онкологических заболеваний, включая рак яичников и мезотелиому.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Суть претензий и научный контекст

Основные жалобы истцов сосредоточены на том, что чистый тальк при добыче может соседствовать с залежами асбеста — известного канцерогена. Попадание волокон асбеста в организм через дыхательные пути или слизистые оболочки связывают с риском развития мезотелиомы и специфических форм рака. Несмотря на то что в 2020 году компания вывела с рынка США присыпку на основе талька, заменив её составом из кукурузного крахмала, шлейф судебных разбирательств растянулся на десятилетия.

"Длительные судебные процессы вокруг талька подчеркивают важность изучения отдаленных последствий использования средств гигиены. Для пациента принципиально понимать: если есть подозрения на канцерогенное влияние компонентов продукта, переход на альтернативные составы, такие как кукурузный крахмал, является рациональным шагом профилактики", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

График выплат и условия сделки

Предложенная схема предусматривает два основных этапа финансирования: 3 миллиарда долларов в 2027 году и 2,5 миллиарда в 2028-м. Однако юристы, представляющие интересы пострадавших, полагают, что итоговая нагрузка на компанию может достичь 7 миллиардов долларов. Это связано с тем, что соглашение фиксирует суммы выплат по конкретным случаям, но не ограничивает общее число участников.

Для вступления сделки в силу требуется согласие 95% истцов. Руководство J&J формально не признает вину, заявляя о безопасности продукции, однако стремится закрыть вопрос, чтобы прекратить имиджевые и финансовые потери от бесконечных процессов.

История разбирательств: от первых исков до Британии

Первый серьезный прецедент возник еще в 1997 году, когда Дарлин Кокер пыталась доказать связь своей мезотелиомы с присыпкой, но тогда дело закрыли из-за нехватки улик. С тех пор ситуация изменилась: суды начали вставать на сторону пациентов, назначая компенсации в десятки и сотни миллионов долларов.

Год/Период Резонансные решения и суммы 2016-2018 гг. Серия выплат от $70 млн до $81 млн по делам о раке яичников и миеломе 2023 г. Присуждение $18,8 млн онкопациенту в Калифорнии 2025 г. Вердикт суда в Лос-Анджелесе о взыскании $966 млн в пользу семьи умершей женщины

География исков расширяется: осенью 2023 года первые коллективные обращения поступили в суды Великобритании. Около 3 тысяч человек требуют компенсацию в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов. Это указывает на то, что проблема вышла за пределы юридического поля США и приобрела глобальный характер.