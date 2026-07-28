Ученые выяснили, почему уставший мозг заставляет нас выбирать легкие и дешевые решения

Усталость как нейробиологический барьер: почему мозг выбирает легкий путь

Знакомая многим ситуация: после рабочего дня, наполненного решением мелких задач, спорами с коллегами или заботой о детях, даже простой вопрос "что приготовить на ужин" вызывает ступор. Это состояние медики называют когнитивной усталостью. Оно принципиально отличается от физического истощения и напрямую влияет на то, как мы принимаем решения и на какие усилия готовы пойти ради успеха.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умственное истощение

Группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса и Института Кеннеди Кригера изучила механизмы ментального истощения. Выяснилось, что цена усилий для мозга растет пропорционально накопленной усталости, а в голове существует специальный "предохранитель", блокирующий сложные задачи.

Валюта мотивации: эксперимент с памятью

В исследовании приняли участие 28 человек. Сначала их подвергли серии изнурительных тестов на рабочую память: требовалось запоминать и воспроизводить длинные последовательности букв. Когда участники достаточно "прогрелись" и начали ощущать ментальную тяжесть, им предложили выбор: выполнить простое задание и получить 1 доллар или выбрать сложный вариант с вознаграждением до 8 долларов.

Активность мозга в этот момент фиксировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Результаты показали четкую закономерность: чем выше был уровень когнитивной усталости, тем чаще люди отказывались от выгодного, но сложного предложения в пользу легкого, пусть и малооплачиваемого. Эксперимент позволил буквально в долларовом эквиваленте оценить, насколько сильно истощение снижает нашу мотивацию.

"Когнитивная усталость — это не просто субъективное ощущение лени. Это защитный механизм, который предотвращает перегрузку систем управления мозгом. Когда нейронные ресурсы на исходе, мозг автоматически завышает субъективную 'стоимость' любого действия, чтобы сэкономить энергию", — отметил врач-невролог Артём Синицын.

Две области мозга, которые говорят нам "стоп"

Ученые обнаружили специфическую нейронную цепь, отвечающую за этот процесс. В центре внимания оказались две зоны:

Дорсолатеральная префронтальная кора - отдел в передней части мозга, отвечающий за планирование и управление сложными задачами.

- отдел в передней части мозга, отвечающий за планирование и управление сложными задачами. Правая передняя островковая доля - область, которая мониторит внутреннее состояние организма, включая уровень утомления.

По мере выполнения трудных заданий связь между этими зонами усиливалась. Префронтальная кора посылала все более интенсивные сигналы в островковую долю. Исследователи установили: чем активнее взаимодействовали эти участки, тем меньше человек был склонен брать на себя дополнительную нагрузку. Фактически мозг вычислял компромисс между вознаграждением и затратами ресурсов, и при усталости чаша весов всегда склонялась к пассивности.

От диеты до медицины: почему это важно

Понимание работы этой нейронной цепи критически важно не только для борьбы с бытовой усталостью. Эффект "блокировки усилий" наиболее выражен при патологических состояниях: депрессии, рассеянном склерозе и долгоиграющем COVID-19. Пациенты с такими диагнозами часто физически не способны заставить себя выполнить даже базовые действия, так как их мозг интерпретирует любое усилие как запредельно дорогое.

Аспект Влияние когнитивной усталости Питание Склонность к выбору фастфуда из-за нежелания планировать готовку. Активность Отказ от прогулок и тренировок, которые могли бы восстановить ресурс. Работа Снижение продуктивности и отказ от перспективных, но сложных проектов.

Как обмануть систему

Несмотря на биологические ограничения, существуют способы преодолеть барьер. Исследования показывают, что осознание значимости задачи или личный интерес к ней могут "перебить" сигналы усталости. Если мы смещаем фокус с того, как это трудно, на то, почему это важно, мозг может выделить дополнительные резервы.

Например, короткая прогулка на свежем солнце после работы кажется лишним трудом, но именно она помогает восполнить ментальные силы. Понимание того, что нежелание действовать — это лишь химический сигнал в островковой доле, помогает рационализировать состояние и сделать шаг вперед, будь то выбор здорового ужина или завершение важного дела.

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Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын